В России начался сбор заявок на "Зелёную премию"

"Российский экологический оператор" (РЭО) запустил сбор заявок на "Зелёную премию". Награду получат те, кто внёс вклад в формирование новой модели осознанного потребления.

Как пояснил генеральный директор ППК "РЭО" Денис Буцаев, "Зелёная премия" необходима для оценки вклада брендов, а также общественных, образовательных и культурных организаций в формирование новой модели осознанного потребления. Организаторы премии обратят внимание на работу экоактивистов.

Важно показать, что реформа - это не только реализация разного рода законопроектов или деятельность организаций, но и рвение простых людей, отмечает телеканал "360" со ссылкой на Буцаева.

Главная цель "Зелёной премии" - привлечь внимание и стимулировать остальных стать более экологически активными, а также повысить инвестиционную привлекательность отрасли,

- сказал генеральный директор ППК "РЭО".

Всего на конкурсе будет семь номинаций: "Бренды", "Культура/Искусство", "Общественные организации и волонтёры", "Образовательные учреждения", "Медиапроекты". Также "Зелёную премию" получат лидеры "Зелёного рейтинга" регионов и лучшие региональные операторы.