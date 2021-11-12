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В России начался сбор заявок на "Зелёную премию"
12 ноября 2021, 13:55 • 122 • Политика
"Российский экологический оператор" (РЭО) запустил сбор заявок на "Зелёную премию". Награду получат те, кто внёс вклад в формирование новой модели осознанного потребления.
Как пояснил генеральный директор ППК "РЭО" Денис Буцаев, "Зелёная премия" необходима для оценки вклада брендов, а также общественных, образовательных и культурных организаций в формирование новой модели осознанного потребления. Организаторы премии обратят внимание на работу экоактивистов.
Важно показать, что реформа - это не только реализация разного рода законопроектов или деятельность организаций, но и рвение простых людей, отмечает телеканал "360" со ссылкой на Буцаева.
- сказал генеральный директор ППК "РЭО".
Всего на конкурсе будет семь номинаций: "Бренды", "Культура/Искусство", "Общественные организации и волонтёры", "Образовательные учреждения", "Медиапроекты". Также "Зелёную премию" получат лидеры "Зелёного рейтинга" регионов и лучшие региональные операторы.
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