Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Девочки имеют право быть девочками": В английской школе родители взбу...
"Было так страшно!": Незрячий отец на плечах унес сына-инвалида от ура...
Тему Беслана используют. Как было на самом деле никому не интересно (Дмитрий Абз...
Новороссия в огне, но дипломатам видится перемирие
Главная / Политика

В России начался единый день голосования

08 сентября 2019, 08:39  •  69 • Политика
В России начался единый день голосования, первыми в стране на избирательные участки 8 сентября пришли жители Сахалинской области.
Островитянам предстоит выбрать губернатора и депутатов в пяти муниципальных образованиях.
Для чистоты и прозрачности процедуры в областном центре в 8:00 (00:00 мск) заработал центр общественного наблюдения. Комиссия следит за работой избирательных участков в режиме реального времени.
Картинка с веб-камер, установленных на участках, показывает происходящее с двух ракурсов — общий план и урны. Информация поступает на мониторы ноутбуков наблюдателей и транслируется на большом экране.
В состав наблюдателей центра вошли восемь человек — общественники и специалисты региональной избирательной комиссии. Они поддерживают связь с коллегами, которые работают на местах. Всего на участках 219 наблюдателей, сообщает сайт skr.su
В регионе работают 453 избирательных участка. Из них 310 постоянных, восемь временных (СИЗО, санатории, больницы) и 135 судовых. В списках голосования числятся 375 338 человек.
Кроме того, избирательные участки открылись на Камчатке, Чукотке, в Хабаровском крае и Забайкалье.
В общей сложности 8 сентября пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня в 85 регионах страны. Среди них — выборы 17 губернаторов, депутатов Мосгордумы и довыборы в Госдуму.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



69
Источник
Похожие новости
08 сентября 2019, 08:39
В России начался единый день голосования
07 сентября 2019, 13:09
"На том месте, где я сидел недавно, может полететь Вышинский" - журналист Кремлёвского пула
08 сентября 2019, 08:39
"Ты гнал людей на убой": Порошенко присвоил себе обмен и "утонул" под шквалом гневных сообщений
07 сентября 2019, 14:24
Кремль приветствует состоявшийся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
07 сентября 2019, 13:09
С минуты на минуту: Вышинский вылетает из Киева в Москву
07 сентября 2019, 20:54
Путин считает, что стабилизация ситуации в Молдавии позволит углубить сотрудничество с РФ
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 сентября 2019, 05:24
"Девочки имеют право быть девочками": В английской школе родители взбунтова...
08 сентября 2019, 05:24
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского
08 сентября 2019, 02:09
Нидерланды негодуют: Обломает ли Москва голландцам зубы на "ценном свидетеле&quo...
08 сентября 2019, 03:39
Олег Кашин: Хватит игр в братский народ. Хороший украинец называет себя русским!
08 сентября 2019, 02:09
Грузия возвращает российских туристов? (Руслан Осташко)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 сентября 2019, 05:09
Целые города – в руинах: Американских аналитиков насторожила скрытая мощь русского флота
04 сентября 2019, 03:54
"Радикалы плюс ядерный арсенал": Экс-глава Пентагона назвал "самую опасную страну" в мире
07 сентября 2019, 09:54
Морпехи, вертолеты и десятки кораблей: Америка бросила силы в Арктику, чтобы "предупредить" Россию и Китай
04 сентября 2019, 03:54
"Полвека репрессий": Болгарские дипломаты неприятно удивили российских словами о роли СССР в победе над нацистами
07 сентября 2019, 06:39
Насилие, однополый секс и наркотики: тайная жизнь Дарьи Навальной (Руслан Осташко)
02 сентября 2019, 09:24
«Самый мощный в мире»: какими характеристиками будет обладать новый российский ракетный двигатель РД-171МВ
03 сентября 2019, 05:09
"Аркашка, ты как там в бункере-то?": Бабченко подняли на смех из-за его "Зе сентября"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.