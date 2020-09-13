В России начался единый день голосования

В России в воскресенье, 13 сентября, стартовал единый день голосования в 83 субъектах страны (за исключением Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). По всей стране открывается более 56 тыс. избирательных участков. Пройдет более 9 тыс. кампаний всех уровней. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Для того чтобы уменьшить риск заражения коронавирусной инфекцией, выборы проходят три дня. Основной день приходится на воскресенье, в предыдущие два дня было досрочное голосование.

Одним из первых регионов, где начался единый день голосования, стал Камчатский край, где выбирают губернатора региона.

В 08:00 (23:00 субботы мск) на Камчатке открылось 179 основных и девять временных избирательных участков.

К этому месяцу истекают полномочия глав регионов, избранных или переизбранных в 2015 году, и 18 субъектов избирают губернаторов. Если губернатор края ушел в отставку после 13 июня 2020 года, перевыборы состоятся в сентябре 2021 года.

В этот день выборы будут проходить только на избирательных участках. 11 и 12 сентября голосование проводилось также и на придомовых территориях, территориях общего пользования и на дому.

В четырех регионах идут дополнительные выборы депутатов Госдумы — в Татарстане, Пензенской, Ярославской и Курской областях. В последних двух проводится эксперимент по электронному голосованию через госуслуги.

Областные парламенты выберут в 11 регионах, в 22 — городские.

Участие в выборной кампании принимают кандидаты от 36 партий.

12 сентября председатель координационного совета при Общественной палате России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев сообщил о более высокой явке по итогам первого дня досрочного голосования 11 сентября, чем во время общероссийского голосования по поправкам к Конституции.