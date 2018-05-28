В России начались новые отставки губернаторов

Традиционный майский «губернаторопад» в этом году начался позже обычного. Инаугурация, День Победы, военные совещания и международные визиты - и лишь после Санкт-Петербургского международного форума Владимир Путин взялся за ротацию глав регионов. По закону выборы губернатора должны быть назначены не позднее, чем за 90 дней до Единого дня голосования. В этом году срок истекает 10 июня, а значит, все регионы, где произойдет смена руководителя, в ближайшие две недели должны получить своих и.о. А если учесть, что на следующей неделе у президента сверхплотный график - визит в Австрию, «Прямая линия» и визит в Китай, то скорее всего все кадровые решения будут приняты уже в ближайшие дни.

Первым в отставку был отправлен губернатор Магаданской области Владимир Печеный. Путин в понедельник утром провел встречу с мэром Нижнего Тагила Сергеем Носовым, попросив его стать исполняющим обязанности губернатора.

В популярную в последнее время категорию «молодые технократы» Носов попадает с трудом. В феврале ему исполнилось 57 лет, последние шесть лет он занимает пост главы Тагила. До этого Носов полгода проработал вице-губернатором Свердловской области и шесть лет генеральным директором Нижнетагильского металлургического комбината.

Глава Якутии Егор Борисов объявил о своей отставкеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Параллельно с этим в Якутии, собрав на срочную пресс-конференцию журналистов, объявил о своей отставке глава республики Егор Борисов. «Я принял осознанное решение об отставке по собственному желанию. Считаю, что сегодня назрел этот момент. Республике нужен новый руководитель» - написал позже он в своем инстаграме, показывая, что несмотря на 63 года тоже не чужд современным тенденциям.

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