|
В России начали открываться избирательные участки
08 сентября 2019, 05:24 • 68 • Политика
Первые избирательные участки в единый день голосования начали открываться на Камчатке, Чукотке и в Сахалинской области.
Россияне проголосуют 8 сентября за депутатов и глав сельских поселений, а также губернаторов.
В Сахалинской области открылись 310 избирательных участков, на которых жители смогут выбрать губернатора, депутатов Городской думы Южно-Сахалинска и собраний четырех муниципальных образований.
В списках голосования находятся 375 тыс. 338 человек, пишет ТАСС.
Завершат свою работу участки в 20:00 по местному времени.
8 сентября в 85 российских регионах в единый день голосования пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выберут 17 губернаторов. В столице проголосуют за депутатов Мосгордумы. Также состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
По итогам выборов должны быть замещены 47 608 депутатских мандатов и выборных должностей.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
68
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 сентября 2019, 01:54
|
03 сентября 2019, 08:09
|
03 сентября 2019, 11:39
|
07 сентября 2019, 13:09
|
04 сентября 2019, 03:54
|
06 сентября 2019, 01:24
|
06 сентября 2019, 17:39