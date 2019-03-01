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В России началась "эпидемия" отставок мэров? Второй градоначальник за неделю сам уходит с поста

01 марта 2019, 09:09  •  136 • Политика
В мэрии Биробиджана сообщили, что градоначальник Евгений Коростелев 28 февраля ушел в отставку. Это уже второй случай за неделю, когда мэр сам уходит со своего поста. Возникает вопрос, не началась ли в России "эпидемия" отставок мэров?
Сегодня на официальном сайте мэрии Биробиджана появилась информация о том, что градоначальник Евгений Коростелев подал заявление на увольнение с должности "по собственному желанию".
"Евгений Коростелев с 28 февраля ушел в отставку по собственному желанию", - прокомментировал председатель городской Думы Павел Ворожбит.
Пока же полномочия мэра временно будет исполнять первый зам - Андрей Пивенко. Начнет уже с сегодняшнего дня.
О причинах ухода Коростелева не сообщается.
Но возникает вопрос, не началась ли в России "эпидемия" отставок мэров? Ведь это уже второй случай за неделю, когда градоначальник сам добровольно уходит с поста. Да еще без объяснения причин. 25 февраля точно также покинул свое кресло мэр города Улан-Удэ Александр Голков.
Стоит ли ждать новых отставок градоначальников в ближайшее время?

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