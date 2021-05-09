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В России началась глобальная проверка школьных программ по истории
09 мая 2021, 12:40 • 90 • Политика
Минпросвещения начало проверку школьных программ по истории на предмет полноты сведений о Великой Отечественной войне, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
После проверки учебных пособий Минпросвещения взялось за анализ программ обучения истории на предмет полноты сведений о Великой Отечественной войне. Об этом рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.
Проверка школьных учебников была инициирована после того как президент России Владимир Путин поднял эту тему в своём послании к Федеральному собранию. Глава государства посетовал, что тема Сталинградской битвы освещена недостаточно. Инициированная Министерством просвещения проверка это подтвердила.
После этого глава Минпросвещения пообещал, что в учебных заведениях, где использовались выявленные учебные пособия, "усилят курс истории". Также ведомство подготовило поправки к федеральному закону "Об образовании". Они должны повысить контроль качества учебных материалов.
Теперь внимание Минпросвещения сместилось с учебников на непосредственно учебные программы. Их проверяют на полноту сведений о Великой Отечественной войне.
- сказал глава Минпросвещения в беседе с РИА Новости.
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