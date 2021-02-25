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В России началась борьба с долларом. Пока только на словах: "Над этим смеялся ещё Задорнов"

25 февраля 2021, 13:10  •  122 • Политика
В России началась борьба с долларом. Пока только на словах. Лозунг против "токсичной" американской валюты оценил Ян Арт: "Над этим смеялся ещё Задорнов". Он подчеркнул, что идея дедолларизации очень правильна и хороша, однако к этому процессу нужно подходить тоньше.
Эксперт комитета Госдумы России по финансовому рынку Ян Арт оценил заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, который призвал сократить роль доллара в нашей стране.
Дипломат назвал американскую валюту "токсичным источником постоянных враждебных действий" и сказал о необходимости нивелировать её влияние во всех финансовых операциях.
Арт в беседе с корреспондентом канала Царьград заметил, что зависимость от доллара действительно в значительной степени сказывается на состоянии экономик огромного количества стран.
Совет Рябкова правильный, но он относится к числу тех самых советских лозунгов, над которыми так смеялся юморист Михаил Задорнов. Типа "Пусть процветает наша Родина". Пусть. Конечно, вопрос дедолларизации стоит давно. А особенно обострился в кризис 2008 года. Любой кризис или любое критичное явление на рынке обостряет ситуацию не только в России, но и рано или поздно встаёт во всем мире. Это неприятно, когда вся международная торговля зависит от Вашингтона. Но Штаты, при всех претензиях к ним, создают гораздо меньше рисков неожиданных изменений, чем национальные Центробанки. Поэтому идея дедолларизации хорошая, только к ней надо подходить так, как в лозунге чекистов: с холодной головой, - отметил специалист.
Именно так, а не с горячим сердцем и в попытке разом истребить всю глобальную гегемонии США. Собеседник "Первого русского" предостерёг от излишней политизации данного процесс, пояснив, что такой подход может выйти боком экономике РФ.
Иначе мы только политикой будем заниматься. Мы должны подумать философски - для чего мы это делаем? Чтобы сделать гадость Америке? Или чтобы сделать хорошо себе? Если первое, то, конечно, - вперёд. С шашкой вырубать доллар, даже ценой собственных интересов. Но, наверное, правильней всё-таки делать не гадости Америке, а хорошо России. И активно участвовать в плавных, не очень шумных и ни в коем случае не политизированных рабочих процессах, которые идут по всему миру, - подытожил эксперт.

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