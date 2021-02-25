В России началась борьба с долларом. Пока только на словах: "Над этим смеялся ещё Задорнов"

В России началась борьба с долларом. Пока только на словах. Лозунг против "токсичной" американской валюты оценил Ян Арт: "Над этим смеялся ещё Задорнов". Он подчеркнул, что идея дедолларизации очень правильна и хороша, однако к этому процессу нужно подходить тоньше.

Эксперт комитета Госдумы России по финансовому рынку Ян Арт оценил заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, который призвал сократить роль доллара в нашей стране.

Дипломат назвал американскую валюту "токсичным источником постоянных враждебных действий" и сказал о необходимости нивелировать её влияние во всех финансовых операциях.

Арт в беседе с корреспондентом канала Царьград заметил, что зависимость от доллара действительно в значительной степени сказывается на состоянии экономик огромного количества стран.

Совет Рябкова правильный, но он относится к числу тех самых советских лозунгов, над которыми так смеялся юморист Михаил Задорнов. Типа "Пусть процветает наша Родина". Пусть. Конечно, вопрос дедолларизации стоит давно. А особенно обострился в кризис 2008 года. Любой кризис или любое критичное явление на рынке обостряет ситуацию не только в России, но и рано или поздно встаёт во всем мире. Это неприятно, когда вся международная торговля зависит от Вашингтона. Но Штаты, при всех претензиях к ним, создают гораздо меньше рисков неожиданных изменений, чем национальные Центробанки. Поэтому идея дедолларизации хорошая, только к ней надо подходить так, как в лозунге чекистов: с холодной головой, - отметил специалист.

Именно так, а не с горячим сердцем и в попытке разом истребить всю глобальную гегемонии США. Собеседник "Первого русского" предостерёг от излишней политизации данного процесс, пояснив, что такой подход может выйти боком экономике РФ.