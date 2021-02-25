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В России началась борьба с долларом. Пока только на словах: "Над этим смеялся ещё Задорнов"
25 февраля 2021, 13:10 • 122 • Политика
В России началась борьба с долларом. Пока только на словах. Лозунг против "токсичной" американской валюты оценил Ян Арт: "Над этим смеялся ещё Задорнов". Он подчеркнул, что идея дедолларизации очень правильна и хороша, однако к этому процессу нужно подходить тоньше.
Эксперт комитета Госдумы России по финансовому рынку Ян Арт оценил заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, который призвал сократить роль доллара в нашей стране.
Дипломат назвал американскую валюту "токсичным источником постоянных враждебных действий" и сказал о необходимости нивелировать её влияние во всех финансовых операциях.
Арт в беседе с корреспондентом канала Царьград заметил, что зависимость от доллара действительно в значительной степени сказывается на состоянии экономик огромного количества стран.
Именно так, а не с горячим сердцем и в попытке разом истребить всю глобальную гегемонии США. Собеседник "Первого русского" предостерёг от излишней политизации данного процесс, пояснив, что такой подход может выйти боком экономике РФ.
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