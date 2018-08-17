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В России может появиться ведомство производительности труда
17 августа 2018, 12:24 • 37 • Политика
В России предложили создать госорган по повышению производительности труда.
В России предложили создать специальный государственный орган, который бы занимался повышением производительности труда. Соответствующую инициативу выдвинули представители организации «Опора России». Предложение было передано в Минэкономразвития.
Инициатива предполагает установку показателей роста производительности труда и создание особого ведомства, которое бы осуществляло контроль за исполнением программы по достижению этих показателей. Также в предложении говорится, что показатель роста производительности труда можно использовать, как один из показателей оценки работу губернаторов и выдавать на его основе дотации предприятиям. Также предполагается ввести наказание за фальсификацию данных о росте производительности труда.
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