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В России может появиться ведомство производительности труда

17 августа 2018, 12:24  •  37 • Политика
В России предложили создать госорган по повышению производительности труда.
В России предложили создать специальный государственный орган, который бы занимался повышением производительности труда. Соответствующую инициативу выдвинули представители организации «Опора России». Предложение было передано в Минэкономразвития.
Инициатива предполагает установку показателей роста производительности труда и создание особого ведомства, которое бы осуществляло контроль за исполнением программы по достижению этих показателей. Также в предложении говорится, что показатель роста производительности труда можно использовать, как один из показателей оценки работу губернаторов и выдавать на его основе дотации предприятиям. Также предполагается ввести наказание за фальсификацию данных о росте производительности труда.
«Для этого необходимо ввести государственный орган и возложить на него контроль за выполнением данной программы», - гласит предложение.

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