В России может появиться ведомство производительности труда

В России предложили создать специальный государственный орган, который бы занимался повышением производительности труда. Соответствующую инициативу выдвинули представители организации «Опора России». Предложение было передано в Минэкономразвития.

Инициатива предполагает установку показателей роста производительности труда и создание особого ведомства, которое бы осуществляло контроль за исполнением программы по достижению этих показателей. Также в предложении говорится, что показатель роста производительности труда можно использовать, как один из показателей оценки работу губернаторов и выдавать на его основе дотации предприятиям. Также предполагается ввести наказание за фальсификацию данных о росте производительности труда.