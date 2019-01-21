Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мухаммед Халифа. Памяти погибшего в Ливии журналиста, сотрудничавшего с Ruptly
«Мешок арктического холода»: какая погода ожидает жителей Центральной России на ...
Израиль выпустил ракеты по Сирии после серии террористических взрывов в арабской...
Facebook зарвался: Каким будет штраф за продажу личных данных пользователей
Главная / Политика

В России может появиться штраф за неверное обозначение Крыма на картах

21 января 2019, 00:09  •  69 • Политика
В скором времени в России может быть введен специальный штраф за неверное указание на картах территории нашей страны. В том числе этот штраф будет взиматься за неверное обозначение государственной принадлежности Крыма.
Обо всем этом рассказал член сенатского комитета по международным делам, представитель Республики Крым в Совфеде России Сергей Цеков.
Он также отметил, что законодателям предстоит рассмотреть законопроект, касающийся ввода нового штрафа, уже через три месяца.
В настоящий момент в России отсутствует специальный штраф за неправильное указание границ страны. Тем не менее за внесение в карты и атласы неверного наименования географических объектов нарушитель может быть оштрафован на сумму до трех тысяч рублей.
В Индии и Китае, впрочем, уже действуют подобного рода законы и взимаются соответствующие штрафы. Так, к примеру, в Китае за неверное указание территориальной принадлежности тех или иных островов физическое или юридическое лицо может быть оштрафовано на сумму, аналогичную 31 тысяче долларов.
В Индии неверное указание границ страны может привести и к того более серьезным последствиям. Так, нарушитель может быть отправлен в тюрьму на срок до семи лет.
Обо всем этом сообщает газета "Известия".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

69
Источник
Похожие новости
21 января 2019, 00:09
"Неправильный мальчик для битья": Германия не станет вмешивать в строительство "Северного потока - 2"
20 января 2019, 11:54
Завершение "Северного потока - 2″ спасет Украину от войны с Россией - эксперт
20 января 2019, 20:54
"Полномасштабный кризис": Мэр Нью-Йорка призвал горожан готовиться к голоду
Загрузка...
20 января 2019, 05:24
"Припечатала так припечатала": Соловьев восхищен Захаровой, осадившей Чубайса
21 января 2019, 00:09
Макрон защитился от взлома личной почты с помощью двухэтапной аутентификации - СМИ
20 января 2019, 02:09
Каждый рискует быть прозванным "москальским провокатором": Азаров о поведении Порошенко в Черкассах
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 января 2019, 18:09
"Мы еще и Германию хотим захватить": Лавров шуткой ответил на оговорку немецкой журналистки
18 января 2019, 02:39
Порошенко лично выбил телефон из рук украинца, пытавшегося задать ему вопрос - видео
15 января 2019, 16:09
"Задавит своим тоннажем": Эксперт рассказал, как "Североморск" остановит НАТО у Керченского пролива
19 января 2019, 13:09
Пролив открыт: Меркель спасает корабли Украины
19 января 2019, 00:09
2019 – год коренного перелома для России и Мира. Путин что-то задумал?
18 января 2019, 12:24
Ракеты «Калибр» готовятся мстить Штатам за потери «Вагнера»
17 января 2019, 15:09
Собчак cделала ошибку, приехав в Киев
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.