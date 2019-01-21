В России может появиться штраф за неверное обозначение Крыма на картах

В скором времени в России может быть введен специальный штраф за неверное указание на картах территории нашей страны. В том числе этот штраф будет взиматься за неверное обозначение государственной принадлежности Крыма.

Обо всем этом рассказал член сенатского комитета по международным делам, представитель Республики Крым в Совфеде России Сергей Цеков.

Он также отметил, что законодателям предстоит рассмотреть законопроект, касающийся ввода нового штрафа, уже через три месяца.

В настоящий момент в России отсутствует специальный штраф за неправильное указание границ страны. Тем не менее за внесение в карты и атласы неверного наименования географических объектов нарушитель может быть оштрафован на сумму до трех тысяч рублей.

В Индии и Китае, впрочем, уже действуют подобного рода законы и взимаются соответствующие штрафы. Так, к примеру, в Китае за неверное указание территориальной принадлежности тех или иных островов физическое или юридическое лицо может быть оштрафовано на сумму, аналогичную 31 тысяче долларов.

В Индии неверное указание границ страны может привести и к того более серьезным последствиям. Так, нарушитель может быть отправлен в тюрьму на срок до семи лет.

Обо всем этом сообщает газета "Известия".