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В России может появиться штраф за неверное обозначение Крыма на картах
21 января 2019, 00:09 • 69 • Политика
В скором времени в России может быть введен специальный штраф за неверное указание на картах территории нашей страны. В том числе этот штраф будет взиматься за неверное обозначение государственной принадлежности Крыма.
Обо всем этом рассказал член сенатского комитета по международным делам, представитель Республики Крым в Совфеде России Сергей Цеков.
Он также отметил, что законодателям предстоит рассмотреть законопроект, касающийся ввода нового штрафа, уже через три месяца.
В настоящий момент в России отсутствует специальный штраф за неправильное указание границ страны. Тем не менее за внесение в карты и атласы неверного наименования географических объектов нарушитель может быть оштрафован на сумму до трех тысяч рублей.
В Индии и Китае, впрочем, уже действуют подобного рода законы и взимаются соответствующие штрафы. Так, к примеру, в Китае за неверное указание территориальной принадлежности тех или иных островов физическое или юридическое лицо может быть оштрафовано на сумму, аналогичную 31 тысяче долларов.
В Индии неверное указание границ страны может привести и к того более серьезным последствиям. Так, нарушитель может быть отправлен в тюрьму на срок до семи лет.
Обо всем этом сообщает газета "Известия".
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