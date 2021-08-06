В России может появиться "лесопожарный спецназ"

С идеей создания "лесопожарного спецназа" выступил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Спецподзразделение будет действовать на Дальнем Востоке.

Своё предложение Козлов озвучил на совещании президента России Владимира Путина, посвящённом ликвидации последствий стихийных бедствий. Он объяснил, что изначально инициатива создания лесопожарного центра на Дальнем Востоке принадлежит главе Якутии Айсену Николаеву.

В Минприроды проработали идею. Министр отметил, что потребуется увеличить численность людей, должным образом их экипировать, добавить лесопожарной техники, нанять авиацию.

"Чтобы они всегда были на местах и маневрировали между регионами. То есть такой небольшой спецназ наш", - произнёс глава Минприроды на совещании.

Он добавил: лесопожарные группировки требуют усиления парашютистами-десантниками, взрывниками, специалистами по вызову осадков, руководителями тушения крупных пожаров. Есть необходимость расширения сети баз Авиалесохраны.

По словам Козлова, на тушение пожаров ежегодно из субвенций выделяется шесть миллиардов рублей, но требуется на восемь миллиардов больше. Дефицит лесных пожарных превышает 1400 человек. На авиамониторинг отводится 25,9 тысячи часов, а нужно ещё 47 тысяч.

"А нынешние 927 тысяч километров наземного патрулирования нужно увеличить в два раза", - сообщил глава Минприроды.

На том же совещании обсуждалась тема пожаров в Карелии на острове Путсаари. Президент России Владимир Путин напрямую указал главе региона, что делать. "Дымит ещё. Дымит!" - весьма красноречиво произнёс президент.