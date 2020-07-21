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В России могут запретить возможным спонсорам терроризма участие в религиозных группах
21 июля 2020, 18:00 • 67 • Политика
Правительство России подготовило и внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий запрет подозреваемым в финансировании терроризма быть руководителями и участниками религиозных групп. Документ размещен во вторник, 21 июля, в базе данных нижней палаты парламента.
«Введение такого запрета обусловлено необходимостью защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов человека и гражданина, обеспечения обороны страны и безопасности государства», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
По мнению авторов законопроекта, изменения позволят не допустить участия в деятельности религиозных объединений тех священнослужителей, которые получили религиозное образование за рубежом и пропагандируют экстремистскую идеологию.
В настоящий момент, в соответствии с российским законодательством (федеральный закон №125-ФЗ), религиозной группой признается добровольное объединение граждан, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры, осуществляющее деятельность без государственной регистрации и образования юридического лица.
12 марта Следственный комитет России сообщил, что семью из трех человек в Оренбургской области обвинили в финансировании террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
По версии следствия, с декабря 2015 года по март 2019 года 38-летний мужчина, его 46-летняя супруга и их 32-летняя родственница неоднократно переводили деньги на карты членам ИГ «для дальнейшего финансирования подготовки и совершения преступлений террористического характера, то есть осуществляли финансирование терроризма».
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