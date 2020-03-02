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В России могут вернуть раннюю пенсию и алкоголь на стадионах

02 марта 2020, 17:35  •  69 • Политика
В России могут вернуть возможность более раннего выхода на пенсию и продажу алкоголя на стадионах. В марте Госдума обсудит ряд законопроектов, некоторые планируют рассмотреть во втором чтении.
В марте депутаты рассмотрят 124 законопроекта, рассказал первый вице-спикер ГД Александр Жуков.
Среди проектов, которые обсудят депутаты, есть и предложение разрешить гражданам России выходить на пенсию в 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно. Доступна такая возможность будет пенсионерам негосударственных фондов. Документ рассмотрят 3 марта во втором чтении. Поправки к нему уже были утверждены.
Законопроект также предлагает позволить ещё более ранний выход на пенсию инвалидам, работникам Крайнего Севера и другим категориям граждан, имеющим право на досрочное получение госпенсий.
Также второго чтения ожидает проект о возвращении пива на стадионы во время футбольных матчей. Исключением станут лишь детско-юношеские спортивные мероприятия. Депутаты рассчитывают, что Совет Федерации одобрит закон уже в апреле.
Документ предполагает разрешить продажу и употребление пива в подтрибунных помещениях. Средства, полученные от реализации такой продукции, направят на развитие детского и профессионального спорта.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах был введен 1 января 2005 года.

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