В России могут вернуть раннюю пенсию и алкоголь на стадионах

В марте депутаты рассмотрят 124 законопроекта, рассказал первый вице-спикер ГД Александр Жуков.

Среди проектов, которые обсудят депутаты, есть и предложение разрешить гражданам России выходить на пенсию в 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно. Доступна такая возможность будет пенсионерам негосударственных фондов. Документ рассмотрят 3 марта во втором чтении. Поправки к нему уже были утверждены.

Законопроект также предлагает позволить ещё более ранний выход на пенсию инвалидам, работникам Крайнего Севера и другим категориям граждан, имеющим право на досрочное получение госпенсий.

Также второго чтения ожидает проект о возвращении пива на стадионы во время футбольных матчей. Исключением станут лишь детско-юношеские спортивные мероприятия. Депутаты рассчитывают, что Совет Федерации одобрит закон уже в апреле.

Документ предполагает разрешить продажу и употребление пива в подтрибунных помещениях. Средства, полученные от реализации такой продукции, направят на развитие детского и профессионального спорта.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах был введен 1 января 2005 года.