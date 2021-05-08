В России могут сократить рабочую неделю, но не для всех

Сенатор Валерий Рязанский высказался об изменении длительности рабочей недели в России. По его словам, пятница может стать сокращённым днём для определённых категорий работников.

В России могут сократить рабочую неделю на несколько часов, но только для определённых категорий работников. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Он указал, что в настоящее время в России действует 40-часовая рабочая неделя. Сенатор допустил, что количество рабочих часов в пятницу может быть сокращено. Однако эта привилегия будет зарезервирована для нуждающихся в этом работников.

Дополнительное время для воспитания детей молодым мамам и так далее,

- объяснил Валерий Рязанский в беседе с URA.RU.

Напомним, в последние годы в правительстве также обсуждается тема перехода на четырёхдневную рабочую неделю. Однако, по словам сенатора, в ближайшее время ничего подобного ждать не стоит.