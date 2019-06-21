В России могут полностью избавиться от одного вида наказания - мест не хватает

Накануне представители МВД представили свои предложения по изменению Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Среди инициатив - упразднение одного из видов наказания, которое было введено ещё полвека назад - в 1966 году в рамках борьбы с хулиганством.

Речь идёт об административном аресте. Глава административно-правового управления договорно-правового департамента МВД России Дмитрий Газизов предложил вообще полностью избавиться от этого вида наказания.

Поясняя свою мысль, он напомнил, что большая часть сроков административных арестов (70%), которые суды назначают , - это один-три дня.

Газизов отмечает также, что есть и проблема с размещением таких административно арестованных - мест на всех не хватает. Не говоря уже о тратах государства на содержание арестантов.

Как отмечает "Коммерсантъ", сам представитель МВД назвал свою идею "провокационной".