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В России могут полностью избавиться от одного вида наказания - мест не хватает
21 июня 2019, 09:54 • 92 • Политика
Глава административно-правового управления договорно-правового департамента МВД России Дмитрий Газизов предложил полностью отказаться от одного из видов наказания, предусмотренного КоАП, - административного ареста. По его словам, мест для содержания арестованных не хватает.
Накануне представители МВД представили свои предложения по изменению Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Среди инициатив - упразднение одного из видов наказания, которое было введено ещё полвека назад - в 1966 году в рамках борьбы с хулиганством.
Речь идёт об административном аресте. Глава административно-правового управления договорно-правового департамента МВД России Дмитрий Газизов предложил вообще полностью избавиться от этого вида наказания.
Поясняя свою мысль, он напомнил, что большая часть сроков административных арестов (70%), которые суды назначают , - это один-три дня.
Газизов отмечает также, что есть и проблема с размещением таких административно арестованных - мест на всех не хватает. Не говоря уже о тратах государства на содержание арестантов.
Как отмечает "Коммерсантъ", сам представитель МВД назвал свою идею "провокационной".
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