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В России могут беспрецедентно повысить налоги

10 декабря 2020, 23:55  •  37 • Аналитика
Власти РФ запланировали самое большое повышение налогов в постсоветской истории. В частности, предполагается повысить ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и налога на добавленную стоимость (НДС), а также увеличить собираемость налогов за счет контроля электронных переводов граждан и отслеживание стоимости их имущества. Соответствующий план обсуждали в Совете Федерации в минувшую среду. Это может стать очередным ударом по темпам экономического роста в России.
В 2020 году объем налогов, поступающих в российский бюджет, снизился. На это обратили внимание в Совете Федерации. В верхней палате парламента состоялись слушания на тему «О дополнительных источниках налоговых доходов бюджетов», в ходе которых чиновники и эксперты изучали различные возможности повысить налоговые поступления в бюджет. Преимущественно, предложения касались физлиц: в частности, речь шла о контроле за электронными кошельками и банковскими счетами граждан, сопоставлением стоимости имущества с доходами и повышением ставки НДФЛ с 13% для тех, чей заработок превышает 50 тысяч рублей в месяц.
Глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов уточнил, что за 2020 год налоговые доходы субъектов РФ сократились на 4,5% по сравнению с 2019 годом, и падение наблюдается прежде всего по налогу на прибыль – оно составило примерно 14%. Доходы федерального бюджета, как заметил сенатор, упали почти на 15%. Эта ситуация означает, что необходимо искать новые источники налоговых доходов.
Что касается налоговых расходов, по этой статье, напротив, фиксируется рост – ввиду налоговых льгот. Расходы в 2021 году возрастут на 7% по сравнению с 2020 годом и составят 4,3 триллиона рублей. Неээфективные льготы, по мнению Артамонова, должны быть отменены.
В то же время, поступления в бюджет по отдельным видам налогов растут. Как прогнозируют в Федеральной налоговой службе, по итогам 2020 года поступления НДФЛ в бюджет на 5-6% превысят показатели прошлого года, а показатели по НДС останутся на уровне 2019 года. Поступления налога на самозанятость составят 2-2,5 миллиарда рублей – по сравнению с прошлогодними 1,7 миллиарда рублей.
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Снижение объема поступлений в государственную казну от налогов мотивирует к поиску иных источников пополнения бюджета. Именно это и обсуждалось в рамках парламентских слушаний. В процессе мероприятия был озвучен целый ряд предложений. В качестве одного из способов повысить объем налоговых поступлений в бюджет эксперты рассматривают усиление контроля в отношении граждан, уклоняющихся от уплаты налогов и «намеренно скрывающих налоговую базу по НДФЛ». В частности, в первую очередь это относится к тем, кто занимается заработком через социальные сети, и тем, кто избегает регистрации в качестве самозанятого лица.
Для того, чтобы выявить неплательщиков, предлагается анализировать выписки с электронных кошельков граждан и их содержание – для того, чтобы установить, не получают ли они «серые» доходы за продажу товаров или оказание услуг, за которые не уплачен налог. Также аналитики считают, что повысить поступления в казну по НДФЛ поможет сопоставление доходов и расходов граждан, а также оценку недвижимости и транспортных средств, принадлежащих им. По мнению специалистов, факт ухода от налогов поможет выявить несоответствие стоимости движимого и недвижимого имущества владельцев с их официальными доходами.
Кроме того, возможность поправить ситуацию с налоговыми поступлениями видят в трансформации курортного сбора в туристический и распространении его на всю территорию РФ, а не на отдельные субъекты, как это было ранее, и наделить регионы правом самостоятельно решать, будет там введен такой налог или нет.
Помогут ли подобные шаги преодолеть кризис и восстановить экономический рост? Данные аналитиков показывают, что вряд ли, и увеличение налоговой нагрузки лишь усугубит проблему. К тому же, как отмечают в аппарате СФ, прошлый мировой кризис продемонстрировал, что быстрее всех темпы роста экономики восстановили в тех государствах, где налоговая нагрузка, напротив, снизилась.
Налоги на роскошь и переводы
Со своими инициативами по увеличению налоговых поступлений выступило и научное сообщество. Так, например, руководитель департамента общественных финансов Финансового университета при правительстве Светлана Солянникова предложила включить новые позиции в перечень подакцизных товаров, добавив туда предметы роскоши – ювелирные изделия, вещи, изготовленные из натурального меха и натуральной кожи, люксовые часы, брендовую одежду, обувь, телефоны, бытовую технику и электронику премиум-класса, антикварные изделия.
Солянникова также озвучила еще одну идею специалистов из Финансового университета, предполагающую обложение налогами трансграничных денежных переводов, совершаемых физическими лицами. Она пояснила, что в данный момент суммы перечислений из РФ превышают суммы, поступающие в РФ, поэтому ввод налога был бы рациональным шагом – ведь сейчас комиссию получают только банки или платежные системы. В качестве налогоплательщиков должны выступать лица, производящие переводы средств из России, налоговая ставка может быть дифференцированной в зависимости от страны адресата перевода. По оценке Солянниковой, данная мера позволит казне получать дополнительно 603 миллиона рублей ежеквартально.
Кроме того, Солянникова заявила о необходимости поднять ставку НДС на 1-1,5% на период с 2022 по 2025 год. Она отметила, что повышение должно касаться исключительно периода ликвидации последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и восстановления темпов роста экономики.
При этом, представитель научного сообщества считает, что в данный момент условий для значительного увеличения налоговых доходов в бюджеты, которое бы не нанесло урона экономике РФ, нет. При определении новых источников налоговых доходов нужно руководствоваться реальными доходами населения и влиянием на темпы экономического роста.
Прогрессивная шкала
В Институте экономики РАН, в свою очередь, предложили изменить режимы налогообложения ключевых фискальных сборов РФ, а также ввести новые налогов, направленные на привлечение к налогообложению доходов, которые на данном этапе не задействованы в этом процессе в полной мере. Так, например, относительно НДФЛ предлагается вновь поднять вопрос о введении прогрессивной шкалы налогообложения доходов граждан для большинства налогоплательщиков. В частности, минимальная ставка в 13% должна применяться к доходам, не превышающим 600 тысяч рублей в год, 15% - от 600 тысяч рублей до 3 миллионов рублей в год, 20% - от 3 до 5 миллионов рублей в год, а 25% - к доходам, превышающим 5 миллионов рублей в год. Соответствующая шкала должна использоваться на основе принципа глобального дохода, когда во внимание принимаются все доходы налогоплательщика. При подобном раскладе всех, кто получает более 50 тысяч рублей в месяц, ожидает повышение НДФЛ до 15%.
Впрочем, не факт, что данный шаг позволит увеличить объем налоговых поступлений в бюджет. С высокой долей вероятности это может привести к уходу части налогоплательщиков в тень – вырастет доля «серых» и «черных» зарплат, и в результате можно ожидать дальнейшего падения доходов и сокращения покупательской способности населения.
Возможность повышения налоговой нагрузки прокомментировали в пресс-службе Минфина РФ. Как сообщает «Независимая газета» со ссылкой на представителей ведомства, в настоящее время таких планов нет. В Минфине указали, что парламентские слушания «О дополнительных источниках налоговых доходов бюджетов» проводятся каждый год, и дискуссия экспертов и обсуждение разного рода предложений – традиционно являются составляющими данного мероприятия.

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