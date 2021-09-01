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В России медведи не по улицам ходят, а ездят на авто. Британцы признали: "Зато машину не угонят"

01 сентября 2021, 21:20  •  94 • В мире
Один из самых известных стереотипов о русских оказался правдой. В России медведи не по улицам ходят, а ездят на авто. В этом убедились жители Великобритании. "Зато машину не угонят", - признали они.
Журналисты Daily Mail обнаружили в Instagram фотографию девушки за рулём. Пассажира она везла очень необычного - огромного, мохнатого и явно любящего комфорт.
В России медведи не по улицам ходят, а ездят на авто, сообщили британским читателям. Хозяйкой медведя оказалась жительница Новосибирска Майя Кирсанова. В какой-то момент её помощницей в уходе за необычным питомцем по кличке Топтыжка стала 24-летняя Вероника Дичка.
Гималайского медведя нередко усаживают на переднее пассажирское сиденье машины и вывозят за черту города. В лесах и полях он может вдоволь нагуляться.
Вероника рассказывает, что Топтыжка спокойно себя ведёт в машине, но иногда играет с ремнём безопасности, любит тыкаться носом в выключатель подсветки, интересуется рулём.
"Меня часто спрашивают, боюсь ли я медведей, но я отвечаю, что наоборот - это с Топтыжкой я в безопасности", - признаётся водитель гималайского мишки.
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Публикация от Veronika Dichka (@dichkaaaaa)
Британские читатели в шоке: их представления о русских оказались правдой.
"Что медведь, что водительница без масок. Как негигиенично, кругом же коронавирус!" - потешается Markus Trump.
"Зато машину вряд ли угонят", - констатировал They call me Bwian.
"Русские - ребята особенные, скажите?" - отметила Rachael.
"Вы хотели сказать ненормальные", - написал в ответ Gitorfmoilaaaaand.
"А теперь прикиньте, каково это будет выяснять с ней, кто кого подрезал", - представил Khunboy.
"Такое увидишь не каждый день", - справедливо заметил had_to_comment.
"Медведи предпочитают блондинок", - прокомментировал FrankOhio.
"Повезло мишке - такую красотку отхватил. Небось ревнивец страшный и всех мужиков от неё поразгонял. Кто с таким связываться захочет?" - позавидовал RC Collins.

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