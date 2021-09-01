В России медведи не по улицам ходят, а ездят на авто. Британцы признали: "Зато машину не угонят"

Один из самых известных стереотипов о русских оказался правдой. В России медведи не по улицам ходят, а ездят на авто. В этом убедились жители Великобритании. "Зато машину не угонят", - признали они.

Журналисты Daily Mail обнаружили в Instagram фотографию девушки за рулём. Пассажира она везла очень необычного - огромного, мохнатого и явно любящего комфорт.

В России медведи не по улицам ходят, а ездят на авто, сообщили британским читателям. Хозяйкой медведя оказалась жительница Новосибирска Майя Кирсанова. В какой-то момент её помощницей в уходе за необычным питомцем по кличке Топтыжка стала 24-летняя Вероника Дичка.

Гималайского медведя нередко усаживают на переднее пассажирское сиденье машины и вывозят за черту города. В лесах и полях он может вдоволь нагуляться.

Вероника рассказывает, что Топтыжка спокойно себя ведёт в машине, но иногда играет с ремнём безопасности, любит тыкаться носом в выключатель подсветки, интересуется рулём.

"Меня часто спрашивают, боюсь ли я медведей, но я отвечаю, что наоборот - это с Топтыжкой я в безопасности", - признаётся водитель гималайского мишки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Veronika Dichka (@dichkaaaaa)

Британские читатели в шоке: их представления о русских оказались правдой.

"Что медведь, что водительница без масок. Как негигиенично, кругом же коронавирус!" - потешается Markus Trump.

"Зато машину вряд ли угонят", - констатировал They call me Bwian.

"Русские - ребята особенные, скажите?" - отметила Rachael.

"Вы хотели сказать ненормальные", - написал в ответ Gitorfmoilaaaaand.

"А теперь прикиньте, каково это будет выяснять с ней, кто кого подрезал", - представил Khunboy.

"Такое увидишь не каждый день", - справедливо заметил had_to_comment.

"Медведи предпочитают блондинок", - прокомментировал FrankOhio.