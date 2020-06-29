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В России лучше защитят животных

29 июня 2020, 15:25  •  65 • В России

С 23 июня по 1 июля в редакции «Комсомольской правды» проходит «горячая линия» по поправкам в Конституцию «Наше решение. Наше будущее», организованная «КП» и холдингом ВГТРК. На вопросы читателей отвечают волонтеры Конституции, а также юристы, психологи, эксперты, политики, принимавшие участие в создании поправок, артисты и общественные деятели. В субботу к «горячей линии» присоединился спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков.

ЗАГРЯЗНЯЮТ ЭКОЛОГИЮ? БИТЬ РУБЛЕМ

- Сергей, вы были участником рабочей группы по подготовке поправок, предложили закрепить в Конституции норму об ответственном отношении к животным. А что в вашем понимании «ответственное отношение к животным», в чем оно должно заключаться?

- В любви к животному. Тем более, что отношение к животным – это некая проекция на общество. Любое государство оценивается по тому, как оно относится к старикам, инвалидам, беременным женщинам и, я бы особо добавил - к животным. В первую очередь. Ведь это существа, на территорию которых мы пришли. Мы не спрашивали, хотят они этого или не хотят. Давайте мы сохраним то, что имеем, а потом появится возможность и приумножить. Кроме того, необходимо больше внимания уделять защите экологии. Сейчас для многих людей в порядке вещей выбрасывать мусор в лесах, но если поднять штрафы с нынешних 1600 рублей, скажем, до 600 тысяч, то человек точно подумает стоит ли это делать.

- Пожалуй, меньше всего споров вызывает поправка о ежегодной индексации пенсий, предложенная комитетов, куда вы входили…

- У меня первая группа инвалидности, я пенсионер. Хорошо знаю насколько востребована индексация пенсий, поскольку они маленькие.

- Поправка в статью 114 предполагает обеспечение соцзащиты инвалидов, основанной на полном и равном осуществлении ими прав и свобод, их социальную интеграцию, без какой-либо дискриминации. Возможно ли на практике осуществить эту поправку?

- Да, это реально. Конституция – это главный закон страны, и никто не имеет права подзаконными актами ее изменять. Когда местечковые чиновники оправдываются, что Москва не выделила деньги, чаще всего говорят лишь о нежелании выполнять свою работу.

«ЗАБЫЛИ, ЧТО ГЛАВНОЕ НЕ ПОБЕДА, А УЧАСТИЕ»

- В последние годы паралимпийское движение России испытывает большое давление со стороны международных институтов. Как думаете, каких изменений требует эта часть спорта в нашей стране?

- В Конституции есть поправка о бесплатном посещений спортивных зданий и сооружений для всех граждан страны, особенно молодежи и пенсионеров, что позволит вести здоровый образ жизни. К сожалению, мы ушли от главного принципа, о котором говорил Кубертен: главное – не победа, а участие. У нас стали мерить спортсменов только завоеванным золотом. Давайте не будем гнать за золотом, а будем чествовать всех, кто сумел отобраться на Олимпиаду. Государству необходимо не только олимпийским чемпионам выплачивать дополнительную пенсию, но и всем, кто даже отобрался на олимпиаду. Тем самым стимулируя и поддерживая спортсменов: не надо принимать допинг только ради золота.

- Имело ли смысл дополнять Конституцию поправками об институте семьи?

- В моем понимании было, есть и будет, что нормальная семья – это когда есть мама, папа. Когда это, как сказал президент, союз мужчины и женщины. А все остальное – я бы не хотел, чтобы по моей стране проходили парады секс-меньшинств. Я хочу сохранить те устои, которые мне достались от моих предков.

- Тем самым мы даем повод для критики России.

- Я со своим уставом в другие страны не лезу, а почему представители «прогрессивного общества» позволяют так поступать по отношению к нашей? Это неправильно. Живите, как хотите. Я живу так, как мне комфортно, удобно, как я хочу.

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