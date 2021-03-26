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В России хотят запретить отказываться от квартир с недоделками. Законопроект уже в Госдуме
26 марта 2021, 21:40 • 54 • Политика
Жителям России могут запретить отказываться от приемки квартир с недоделками. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму группой депутатов.
В Госдуму внесли проект закона о запрете покупателям отказываться от приёмки квартир с недоделками. Соответствующий документ опубликован электронной базе данных парламента.
Согласно нормам действующего законодательства, покупатель перед подписания передаточного акта на квартиру может потребовать с застройщика составить акт обо всех недочётах и несоответствиях квартиры установленным требованиям, если таковые имеются. И до того, как застройщик устранит или компенсирует все перечисленные в акте недостатки, покупатель имеет право не подписывать акт о передаче квартиры.
Пока передаточный акт не подписан, все счета за коммунальное обслуживание квартиры обязан оплачивать застройщик. Данный пункт стимулировал застройщиков устранять имеющиеся "недоделки" в как можно более сжатые сроки.
Однако внесённый в Госдуму законопроект предлагает отобрать у граждан право отказаться от приёмки квартиры. Таким образом бремя коммунальных расходов на период устранения "недоделок" застройщика ложится на плечи покупателей квартиры.
Но и это ещё не всё. Во внесённом законопроекте также расширяются основания, по которым "недострой" может быть исключен из единого реестра проблемных объектов.
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