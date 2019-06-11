Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинцы хотят видеть в кресле премьер-министра лидера «Оппозиционной платформы»...
Полиции поступило сообщение о минировании Конституционного суда в Киеве
"Авантюрный ход политика": Пушков предсказал судьбу тайного предложен...
В штабе Зеленского ожидают скорого решения КС по указу о роспуске Рады
Главная / Политика

В России хотят вернуть 1937 год? Гаспарян разъяснил смысл возвращения старой нормы

11 июня 2019, 15:54  •  113 • Политика
Уполномоченный по правам человека Москалькова предложила Путину вернуть в УПК норму, существовавшую до 1937 года. Гаспарян призвал не истерить, а прочитать закон внимательно.
На встрече с президентом России Владимиром Путиным уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила вернуть в Уголовно-процессуальный кодекс норму, существовавшую до 1937 года. Политолог и публицист Армен Гаспарян объяснил смысл инициативы.
Эксперт призвал не устраивать истерик о возвращении 1937 года, а внимательно прочитать, что написано в законе. Норма, которую предлагает вернуть Москалькова, как раз таки ограничивает возможности для репрессий, которых так боятся либералы.
"Если до нее при сигнале о преступлении уголовное дело возбуждалось сразу, то потом - только после проверки", - объяснил Гаспарян на своей странице в Twitter.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



113
Источник
Похожие новости
10 июня 2019, 17:09
Власти Курганской области прокомментировали "объединение" с Тюменской областью
11 июня 2019, 12:39
Пенсия будет следовать за пенсионером: Российские выплаты трудовым мигрантам "экспортируют"
11 июня 2019, 12:39
Ставят под угрозу безопасность всей Молдавии: Игорь Додон аннулировал незаконные указы проевропейских сил
11 июня 2019, 02:54
Кто станет новым премьером Британии: На место Терезы Мэй претендуют сразу 10 человек
11 июня 2019, 12:39
Пакеты исчезнут из магазинов? Роспотребнадзор и Минприроды требуют запрета на одноразовый пластик
11 июня 2019, 15:54
Роспотребнадзор против уничтожения продуктов, но есть нюанс: Проблемы продуктового эмбарго
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 июня 2019, 05:54
Волевая победа Косова в Софии, пять голов Словении за 24 минуты и мучения Украины: гл...
11 июня 2019, 06:09
"Я скажу сенсационную фразу": Порошенко заявил, что экономической блокады Д...
11 июня 2019, 02:54
Возобновить перелеты в Россию: Автор исков против Порошенко поставил три условия Киев...
11 июня 2019, 02:54
Считавшаяся пропавшей самая дорогая картина в мире нашлась на яхте саудовского принца...
11 июня 2019, 09:24
Американский адмирал пожаловался на русских моряков и лётчиков: "Не соответствую...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 июня 2019, 09:54
"Эта наглость от слабости": Пушков жёстко осадил главу "Нафтогаза" за ультиматум "Газпрому"
08 июня 2019, 19:39
Война в Сирии-2.0:Армия Асада терпит поражение в Идлибе
09 июня 2019, 02:09
Оставшийся без власти Плахотнюк объявил о государственном перевороте
07 июня 2019, 10:54
«Готова отказаться от американского паспорта»: в США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей в РФ
06 июня 2019, 05:54
"На Украине американцев будут рвать, как в Ираке": Эксперт - о месте возможного конфликта между Россией и США
06 июня 2019, 05:54
"Надеюсь, он на меня не обидится": Лавров раскрыл содержание секретной беседы с Керри о Крыме
07 июня 2019, 20:39
«Заменить катапульту сложно»: с какими проблемами столкнулась американская программа создания новейших авианосцев
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.