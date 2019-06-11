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В России хотят вернуть 1937 год? Гаспарян разъяснил смысл возвращения старой нормы
11 июня 2019, 15:54 • 113 • Политика
Уполномоченный по правам человека Москалькова предложила Путину вернуть в УПК норму, существовавшую до 1937 года. Гаспарян призвал не истерить, а прочитать закон внимательно.
На встрече с президентом России Владимиром Путиным уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила вернуть в Уголовно-процессуальный кодекс норму, существовавшую до 1937 года. Политолог и публицист Армен Гаспарян объяснил смысл инициативы.
Эксперт призвал не устраивать истерик о возвращении 1937 года, а внимательно прочитать, что написано в законе. Норма, которую предлагает вернуть Москалькова, как раз таки ограничивает возможности для репрессий, которых так боятся либералы.
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