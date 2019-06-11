В России хотят вернуть 1937 год? Гаспарян разъяснил смысл возвращения старой нормы

На встрече с президентом России Владимиром Путиным уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила вернуть в Уголовно-процессуальный кодекс норму, существовавшую до 1937 года. Политолог и публицист Армен Гаспарян объяснил смысл инициативы.

Эксперт призвал не устраивать истерик о возвращении 1937 года, а внимательно прочитать, что написано в законе. Норма, которую предлагает вернуть Москалькова, как раз таки ограничивает возможности для репрессий, которых так боятся либералы.