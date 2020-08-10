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В России и на Украине просчитали белорусский майдан: "Тяжёлый у нас выбор"

10 августа 2020, 14:35  •  200 • Политика
В России и на Украине эксперты просчитали белорусский майдан. "Тяжёлый выбор у нас", - отмечает политтехнолог Марат Баширов.
События в Белоруссии очевидно перекликаются с недавними событиями на Украине и в других странах, где различные политические группировки создавали условия для "цветных революций". При этом эксперты, анализировавшие события прошлых лет, дают свою оценку происходящему. Так, политтехнолог Марат Баширов в своём Telegram-канале "Политджойстик" напоминает, что "Белоруссия - не ядерная держава".
"Поэтому риск технической помощи со стороны НАТО и наземное вторжение прокси-войск в западных областях страны существует. Для этого нужны определённые условия, которые должны создать активисты протеста", - написал он, отметив, что "не зря в антилукашенковских Телеграм-каналах поднимают тему белорусских партизан и подполья во время Великой Отечественной войны".
При этом эксперт отмечает, что это "не ЛДНР наоборот", а продолжение проекта продвижения НАТО на восток.
По его словам, Лукашенко в таком варианте - это приятный бонус. Но даже при сохранении его на президентском посту мятеж на западе страны - "это уже успех тех, кто организует и ведёт эту оранжевую революцию в Белоруссии".
"Тяжёлый у нас выбор", - отмечает Баширов.
Украинский депутат Максим Бужанский в своём телеграм-канале "Макс Бужанский (Макс)", непосредственно столкнувшийся с подобными беспорядками в своей стране, которые привели к серьёзнейшему кризису на Украине, обращает внимание на так называемых "мирных" провокаторов. Которые якобы "хотят как лучше", но провоцируют кровопролитие. Например, украинский депутат Мустафа Найем.
Бужанский отметил, что именно Мустафа Найем - один из тех, кто "лучше прочих" написал у себя о событиях в Минске.
"Описал свой визит в Минск на выборах 11-го года и закончил тёплым напутствием. "Белорусы всё ещё ведут борьбу за свои права. Пусть у них получится. И пусть это будет мирно", - написал Бужанский.
Он также напомнил, чем закончилась "борьба за свои права" у самого Найема.
"Зарплата в 500 тысяч в месяц. Мирно не вышло, но по нему не скажешь, что сильно огорчён", - констатирует Бужанский.

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