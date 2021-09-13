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В России готовятся отменить техосмотр для личных авто. Но не для всех

13 сентября 2021, 02:50  •  127 • Политика
В России готовятся отменить обязательный техосмотр для владельцев личных авто и мотоциклов. Но не для всех. Данный порядок предлагается распространить только на новые машины. Соответствующий проект, по данным СМИ, будет внесён в Госдуму уже 14 сентября.
14 сентября в Госдуму будет внесён проект закона, предполагающий отмену обязательного техосмотра для владельцев персональных авто и мотоциклов, передаёт "РБК", ссылаясь на "Единую Россию".
Информагентство ознакомилось с самим документом и пояснительной запиской к законопроекту. Там указано, что данный порядок предлагается распространить только на новые машины.
Таким образом, техосмотр, согласно инициативе, придётся обязательно проходить только тем гражданам, автомобили или мотоциклы которых были выпущены свыше четырёх лет назад.
Инициаторы считают нужным отменить техосмотр для новых машин в связи с тем, что шансы на попадание в ДТП из-за неисправностей машин и мотоциклов, защищённых ОСАГО, минимальны: они составляют всего 1,1 и 0,7 процента соответственно, указано в пояснении к законопроекту.

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