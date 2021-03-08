В России готовят законы против "цифрового беспредела" соцсетей

В России готовят пакет законов против "цифрового беспредела" западных социальных сетей. Об этом в воскресенье заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, некоторые законопроекты будут пресекать блокирование материалов российских СМИ в соцсетях.

Считаю, что такое неприемлемо. Это нарушает наше национальное законодательство. Мы будем предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских СМИ, - отметил Володин.

В целом задача новых законов - отстоять цифровой суверенитет России, защитить страну и её пользователей от произвола американских IT-гигантов вроде Facebook, Instagram и Twitter. По словам председателя верхней палаты парламента, самоуправство западных интернет-площадок - это серьёзная международная проблема, которую необходимо обсуждать не только в России, но и на крупных саммитах.

Отметим, что политика Facebook, Twitter, Google, Instagram и YouTube уже неоднократно вызывала нарекания. Сервисы обвиняли в политической цензуре, когда модераторы удаляли аккаунты пользователей, которые высказывают "неправильную" точку зрения. Массовая блокировка аккаунтов экс-президента США Дональда Трампа, которого забанили практически во всех крупных соцсетях, вызвала критику даже со стороны Европы.

