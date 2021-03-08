Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Небольшой подзатыльник" обеспечил спокойную ночь в Донбассе: "А ...
Аваков рассказал о несогласии с Зеленским и сделал заявление о своей отставке
После отказа Киева в экстрадиции убийцы–«правосека» власти США решили взяться за...
Галичане плачутся: «Теперь русню не прихлопнуть»
Главная / Политика

В России готовят законы против "цифрового беспредела" соцсетей

08 марта 2021, 10:55  •  7 • Политика
В России готовят пакет законов против "цифрового беспредела" западных социальных сетей. Об этом в воскресенье заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, некоторые законопроекты будут пресекать блокирование материалов российских СМИ в соцсетях.
Считаю, что такое неприемлемо. Это нарушает наше национальное законодательство. Мы будем предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских СМИ, - отметил Володин.
В целом задача новых законов - отстоять цифровой суверенитет России, защитить страну и её пользователей от произвола американских IT-гигантов вроде Facebook, Instagram и Twitter. По словам председателя верхней палаты парламента, самоуправство западных интернет-площадок - это серьёзная международная проблема, которую необходимо обсуждать не только в России, но и на крупных саммитах.
Отметим, что политика Facebook, Twitter, Google, Instagram и YouTube уже неоднократно вызывала нарекания. Сервисы обвиняли в политической цензуре, когда модераторы удаляли аккаунты пользователей, которые высказывают "неправильную" точку зрения. Массовая блокировка аккаунтов экс-президента США Дональда Трампа, которого забанили практически во всех крупных соцсетях, вызвала критику даже со стороны Европы.
С недавних пор вопросом "воспитания" Facebook занялась Австралия. Она начала готовить закон, который обяжет компанию платить СМИ за публикацию их материалов в соцсети.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



7
Источник
Похожие новости
07 марта 2021, 18:25
Донбасс услышал сигнал России и ощетинился: Украина пошла войной
07 марта 2021, 20:15
Украина готовится "сокрушить" Россию: Отмашку ждут лишь от Зеленского - советник
07 марта 2021, 20:15
Фильм о "вагнеровцах" расстроил Киев: Пришлось привлекать MI-6
07 марта 2021, 20:15
Американский политолог назвал главное заблуждение Вашингтона по поводу России
07 марта 2021, 18:25
Радикалы-ябеды заблокировали русское СМИ в Facebook: Украина становится токсичной
07 марта 2021, 20:15
Норкин поддел Трушкина за капризы: "Принцесса, познакомьтесь"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 марта 2021, 00:25
Киев ждут сюрпризы: освобождением всего Донбасса дело не ограничится – эксперт
05 марта 2021, 11:25
"Небольшой подзатыльник" обеспечил спокойную ночь в Донбассе: "А если хорошо по зубам?"
06 марта 2021, 02:05
"Зеленский получил "чёрную метку": На Украине уже готовятся "хоронить" президента
06 марта 2021, 14:00
"Это удавка на шее России": К чему готовится НАТО перед новой войной на Украине
06 марта 2021, 00:15
США испугались успехов "Спутника V": Белый дом выступил с резким заявлением
07 марта 2021, 12:55
У Байдена заподозрили слабоумие после случившегося на выступлении - видео
04 марта 2021, 00:35
Украина переводит часы "назло России": Политолог предупредил о последствиях
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.