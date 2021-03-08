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В России готовят законы против "цифрового беспредела" соцсетей
08 марта 2021, 10:55 • 7 • Политика
В России готовят пакет законов против "цифрового беспредела" западных социальных сетей. Об этом в воскресенье заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, некоторые законопроекты будут пресекать блокирование материалов российских СМИ в соцсетях.
В целом задача новых законов - отстоять цифровой суверенитет России, защитить страну и её пользователей от произвола американских IT-гигантов вроде Facebook, Instagram и Twitter. По словам председателя верхней палаты парламента, самоуправство западных интернет-площадок - это серьёзная международная проблема, которую необходимо обсуждать не только в России, но и на крупных саммитах.
Отметим, что политика Facebook, Twitter, Google, Instagram и YouTube уже неоднократно вызывала нарекания. Сервисы обвиняли в политической цензуре, когда модераторы удаляли аккаунты пользователей, которые высказывают "неправильную" точку зрения. Массовая блокировка аккаунтов экс-президента США Дональда Трампа, которого забанили практически во всех крупных соцсетях, вызвала критику даже со стороны Европы.
С недавних пор вопросом "воспитания" Facebook занялась Австралия. Она начала готовить закон, который обяжет компанию платить СМИ за публикацию их материалов в соцсети.
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