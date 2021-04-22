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В России готовят "зоны смерти" для крылатых ракет и беспилотников. Военные создадут защитный купол

22 апреля 2021, 04:20  •  6 • Политика
В России готовят "зоны смерти" для вражеских крылатых ракет, высокоточного оружия и беспилотников. Военные намерены закрыть невидимым защитным куполом армейские, промышленные и социальные объекты.
Отработка создания таких "зон смерти" для ракет и дронов будет главной задачей на учениях войск радиоэлектронной борьбы, которые пройдут в этом году.
Идея заключается в том, чтобы создать мощные помехи, которые будут дезориентировать вражеские беспилотники и снаряды. Как рассказал газете "Известия" военный историк Дмитрий Болтенков, современные дроны особенно уязвимы для РЭБ из-за сложной электронной начинки. Русские военные могут заглушить каналы управления дронами, что лишит операторов возможности наводить оружие беспилотников на цель.
Предполагается, что в этом году учения будут проводиться локально, а уже в следующем - в масштабах всей страны. Отметим, что беспилотники являются одной из главных воздушных средств, на которые сегодня полагаются западные страны. Они могут осуществлять разведывательные полёты, сбрасывать мины и наносить удары высокоточным оружием. Считается, что именно новейшие беспилотники, предоставленные Азербайджану Турцией, сыграли ключевую роль во время вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе.

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