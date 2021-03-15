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В России готовят переворот: Сергей Михеев о бунте "внутри нашей власти"

15 марта 2021, 02:25  •  7 • Политика
Политолог Сергей Михеев рассказал о бунте "внутри нашей власти" в эфире первого русского телеканала Царьград. Так, эксперт прокомментировал закон, разрешающий чиновникам "нечаянную" коррупцию. Михеев возмущён решением депутатов Госдумы, согласно которому госслужащие могут быть освобождены от ответственности по коррупционным статьям.
О законе, разрешающем чиновникам так называемую "нечаянную" коррупцию, рассказал в эфире первого русского телеканала Царьград политолог Сергей Михеев. Эксперт не мог не прокомментировать закон, разрешающий чиновникам "нечаянную" коррупцию. Политолог выразил возмущение решением депутатов Госдумы, согласно которому госслужащие могут быть освобождены от ответственности по коррупционным статьям, совершённым якобы при "независящих обстоятельствах".
В беседе с журналистом Михеев телеканала Царьград Михеев отметил, что не понимает в корне выражения "нечаянная коррупция", и привёл несколько невообразимых примеров на этот счёт, когда деньги "сваливаются чиновникам ниоткуда и по непонятным обстоятельствам". Михеев назвал принятый Госдумой закон о коррупции документом, "созданным на пустом месте".
Он уверен, что граждан страны подобные законы всегда раздражали и будут раздражать. Поэтому, уверен собеседник, "переворот в России из-за таких законов неизбежен".

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