В России готовят новые ограничения для чиновников

В Госдуму внесён на рассмотрение законопроект об общих принципах организации местного самоуправления. Судя по документу, каждого мэра в нашей стране ограничат пятилетним сроком пребывания в должности.

Пресс-служба Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству обнародовала данные о новом законопроекте, который был представлен на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Документ касается новых ограничений региональных чиновников. В частности, речь идёт о градоначальниках и сроках их должностных полномочий.

Новый законопроект призван устранить путаницу с распределением полномочий между субъектом Российской Федерации и муниципалитетом за счёт "уточнения компетенции органов местного самоуправления".

При этом никто не собирается менять саму структуру органов местного самоуправления: она всё так же будет включать в себя представительный орган, главу муниципального образования и местную администрацию.

К единому знаменателю приводятся сроки полномочий для всех должностных лиц местного самоуправления. Их служба будет ограничена пятью годами.