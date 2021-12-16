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В России готовят новые ограничения для чиновников
16 декабря 2021, 11:15 • 162 • Политика
В Госдуму внесён на рассмотрение законопроект об общих принципах организации местного самоуправления. Судя по документу, каждого мэра в нашей стране ограничат пятилетним сроком пребывания в должности.
Пресс-служба Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству обнародовала данные о новом законопроекте, который был представлен на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Документ касается новых ограничений региональных чиновников. В частности, речь идёт о градоначальниках и сроках их должностных полномочий.
Новый законопроект призван устранить путаницу с распределением полномочий между субъектом Российской Федерации и муниципалитетом за счёт "уточнения компетенции органов местного самоуправления".
При этом никто не собирается менять саму структуру органов местного самоуправления: она всё так же будет включать в себя представительный орган, главу муниципального образования и местную администрацию.
К единому знаменателю приводятся сроки полномочий для всех должностных лиц местного самоуправления. Их служба будет ограничена пятью годами.
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