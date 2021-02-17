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В России готовы начать активное сдерживание США

17 февраля 2021, 11:45  •  87 • Политика
Сергей Рябков. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Штатам послали однозначный намек
Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что в России могут перейти к политике "активного сдерживания" США. Однако для этого необходимо одно условие.
Как пояснил дипломат, страна пойдет на такие меры в том случае, если Вашингтон продолжит враждебный курс давления на Москву, пишет РИА "Новости".
"Мы безотносительно к их санкциям от конструктивной повестки дня в отношениях с США не откажемся. Но мы не можем в одиночку эту повестку реализовать", – указал он.
По его словам, если Штаты будут сохранять нажим и прессинг, то Россия начнет политику "активного сдерживания по всем направлениям".
В Москве собираются противостоять американским санкциям и попыткам повлиять на внутренние процессы в стране. К тому же, Россия будет доводить до мирового сообщества, что многополярный мир – это не абстракция.
"Что есть альтернатива американскому диктату, политика консолидации здравых сил в международном сообществе на противостояние американской внешнеполитической и информационной агрессии", – рассказал Рябков.
Дипломат подчеркнул, что американский нарратив не только давно не соответствует реальности, но полностью утратило какой-либо здравый смысл. Он сообщил, что "американская пропагандистская машина" продвигает крайне злобные оценки и представления – это является отражением фундаментальной враждебности к России, считает замглавы МИД.
Также в России крайне резко отреагировали на слова генсека НАТО о готовности к войне и желании вести диалог с Москвой исключительно с доминирующей позиции.

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