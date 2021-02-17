В России готовы начать активное сдерживание США

Сергей Рябков. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Штатам послали однозначный намек

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что в России могут перейти к политике "активного сдерживания" США. Однако для этого необходимо одно условие.

Как пояснил дипломат, страна пойдет на такие меры в том случае, если Вашингтон продолжит враждебный курс давления на Москву, пишет РИА "Новости".

"Мы безотносительно к их санкциям от конструктивной повестки дня в отношениях с США не откажемся. Но мы не можем в одиночку эту повестку реализовать", – указал он.

По его словам, если Штаты будут сохранять нажим и прессинг, то Россия начнет политику "активного сдерживания по всем направлениям".

В Москве собираются противостоять американским санкциям и попыткам повлиять на внутренние процессы в стране. К тому же, Россия будет доводить до мирового сообщества, что многополярный мир – это не абстракция.

"Что есть альтернатива американскому диктату, политика консолидации здравых сил в международном сообществе на противостояние американской внешнеполитической и информационной агрессии", – рассказал Рябков.

Дипломат подчеркнул, что американский нарратив не только давно не соответствует реальности, но полностью утратило какой-либо здравый смысл. Он сообщил, что "американская пропагандистская машина" продвигает крайне злобные оценки и представления – это является отражением фундаментальной враждебности к России, считает замглавы МИД.

Также в России крайне резко отреагировали на слова генсека НАТО о готовности к войне и желании вести диалог с Москвой исключительно с доминирующей позиции.