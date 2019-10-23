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В России готовится новая "перестройка" для уничтожения страны по сценарию СССР - Михеев
23 октября 2019, 20:39 • 33 • Политика
Слова бывшего генсека СССР Михаила Горбачёва о том, что Россия выиграла с гибелью Советского Союза так же, как и весь мир, используют сторонники новой "перестройки", цель которой - уничтожение уже некоммунистической России. Об этом политолог Сергей Михеев заявил в ходе ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1".
По словам политолога, сейчас в России уже не коммунизм, но любые её попытки отстаивать свои национальные интересы встречаются с жёстким оппонированием Запада. Михеев отметил, что это означает, что Запад беспокоил не коммунизм, а серьёзная военно-политическая конкуренция со стороны СССР и его союзников.
Ошибка Горбачёва была в том, что СССР был сдан верхушкой коммунистической власти во имя примирения с Западом, отметил политолог. Эта ошибка не должна повториться в будущем, подчеркнул Михеев.
В современной России также есть сторонники сдачи национальных интересов страны в обмен на примирение, считает политолог. Российский народ снова пытаются, как Горбачёв сейчас, убедить в необходимости потерять страну, чтобы выиграть "что-то прекрасное и светлое для всего человечества", считает Михеев.
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