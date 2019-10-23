В России готовится новая "перестройка" для уничтожения страны по сценарию СССР - Михеев

По словам политолога, сейчас в России уже не коммунизм, но любые её попытки отстаивать свои национальные интересы встречаются с жёстким оппонированием Запада. Михеев отметил, что это означает, что Запад беспокоил не коммунизм, а серьёзная военно-политическая конкуренция со стороны СССР и его союзников.

Ошибка Горбачёва была в том, что СССР был сдан верхушкой коммунистической власти во имя примирения с Западом, отметил политолог. Эта ошибка не должна повториться в будущем, подчеркнул Михеев.

В современной России также есть сторонники сдачи национальных интересов страны в обмен на примирение, считает политолог. Российский народ снова пытаются, как Горбачёв сейчас, убедить в необходимости потерять страну, чтобы выиграть "что-то прекрасное и светлое для всего человечества", считает Михеев.