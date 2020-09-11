В России готовится колоссальный удар по чиновникам: Эксперт назвал неожиданный поворот с Минтрансом

Минтранс допустил возможность сделать проезд на общественном транспорте в российских городах бесплатным с 2035 года. Обновлённый проект транспортной стратегии ведомства прокомментировал для Царьграда руководитель общественной системы "Обеспечение безопасности дорожного движения" Константин Крохмаль.

Эксперт отметил, что у него складывается впечатление, что некоторые чиновники думают решить финансовый вопрос путём создания платных дорог. Если это так, то этих чиновников ждёт неприятный сюрприз, отметил Константин Крохмаль.

Потому что русский водитель, он больше любого чиновника считает свою экономику. И если он пересядет с автомобиля на общественный транспорт, будет колоссальный коллапс.