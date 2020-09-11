Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинцы обрушились на Скабееву из-за шутки над Геращенко, но оплошали
"Помогу донецким солдатикам": Инсайдер сдал нарушивших перемирие украи...
"Может закончиться очень печально": Как Россия должна ответить Украине...
Ракеты оставят без "колёс"? В Киеве рассказали, какими проблемами обер...
Главная / Политика

В России готовится колоссальный удар по чиновникам: Эксперт назвал неожиданный поворот с Минтрансом

11 сентября 2020, 18:30  •  97 • Политика
В России к 2035 году могут ввести бесплатный проезд в транспорте. Автоэксперт Константин Крохмаль заподозрил чиновников в попытке нажиться на водителях и предупредил о последствиях. "Это будет самый страшный удар по имиджу чиновников. Причём колоссальнейший удар. Который исправить в короткие сроки не удастся", - сказал он.
Минтранс допустил возможность сделать проезд на общественном транспорте в российских городах бесплатным с 2035 года. Обновлённый проект транспортной стратегии ведомства прокомментировал для Царьграда руководитель общественной системы "Обеспечение безопасности дорожного движения" Константин Крохмаль.
Эксперт отметил, что у него складывается впечатление, что некоторые чиновники думают решить финансовый вопрос путём создания платных дорог. Если это так, то этих чиновников ждёт неприятный сюрприз, отметил Константин Крохмаль.
Потому что русский водитель, он больше любого чиновника считает свою экономику. И если он пересядет с автомобиля на общественный транспорт, будет колоссальный коллапс.
"Это будет самый страшный удар по имиджу чиновников. Причём колоссальнейший удар. Который исправить в короткие сроки не удастся. Поэтому нужно вначале подготовиться, а потом уже заявлять эти вещи", - подытожил Константин Крохмаль в интервью Царьграду.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



97
Источник
Похожие новости
11 сентября 2020, 02:55
"Всё, не тратьте время": Украинец подсмотрел, как Путин ведёт себя на переговорах
11 сентября 2020, 02:55
"Всё снесут и нас повыгоняют": Генерал-майор полиции о том, чем грозит миграционная инициатива МВД
11 сентября 2020, 06:35
"Путин никогда ни за что не извинялся, а тут…": У Вучича попросили прощения за пост Захаровой
11 сентября 2020, 08:25
В Кремле отреагировали на слова Вучича об извинениях Путина
11 сентября 2020, 13:00
Подарок российского посла Лукашенко посчитали "плевком в лицо"
11 сентября 2020, 12:05
"Обидеться можно только на русскую женщину?": Вучичу задали три неудобных вопроса
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 сентября 2020, 04:00
"Любая домохозяйка может, а "Империя зла - нет": Отравление Навального подняли на смех
08 сентября 2020, 06:10
Колесникову ищут с милицией. Меркури объяснил, что с оппозиционеркой: "Скукотища"
06 сентября 2020, 18:25
Немец пошёл наперекор своим из-за Навального: "Путин должен быть очень глупым… я в это не верю"
05 сентября 2020, 21:20
Или в плен, или рвать за Россию: НАТО публично унизило украинских солдат
05 сентября 2020, 01:10
На Украине дали прогноз на ближайшее будущее:«Союз суверенных славянских государств + Сербия»
08 сентября 2020, 00:40
Блытов не стерпел выходки американского B-52: "Он же в нашей прихожей побывал"
09 сентября 2020, 06:55
Ракеты оставят без "колёс"? В Киеве рассказали, какими проблемами обернётся провал беломайдана
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.