В России едко высмеяли Псаки за слова о желании США снять напряженность

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Пресс-секретарь Белого дома рассказала о построении Вашингтоном отношений с Москвой

Слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки не остались без внимания в России. На них отреагировал член Совета Федерации Алексей Пушков.

Он не без сарказма ответил, что в нашей стране видят постоянное стремление США "к снижению напряженности". После чего прокомментировал высказывание известной американки более подробно.

Санкции, действительно, "не единственный инструмент", дал понять сенатор. И заметил, что ограничения в любой момент могут расширить.

Кроме того, добавил представитель Совфеда, в доказательство иных методов "построения Америкой отношений с Россией" их системы ПРО размещены в Польше и Румынии, вроде как против Ирана. Также в Черное море посылаются военные корабли.

Систематически отправляются из США наши дипломаты, их высылку из Чехии за океаном горячо поддержали. О "желании снять напряженность" говорит и сопротивление строительству "Северного потока – 2". и это еще не полный список, показывающий действительные намерения американских властей, указал Пушков.

"Так что – да: санкции – не единственный инструмент", едко пошутил в заключение сенатор в своем телеграм-канале.

До этого пресс-секретарь Белого дома объявила, будто в ее стране хотят снизить напряженность в отношениях с РФ. А также добавила, что сама считает антироссийские санкции не единственным инструментом в процессе выстраивания разговора Вашингтона с Москвой.

Накануне Джен Псаки высказалась о предстоящей встрече Владимира Путина и Джо Байдена. Она заявила, что ни детали, ни сроки не известны.

Ранее в Белом доме оценили слова президента России о сходстве некоторых государств, которые огрызаются на нашу страну, с персонажем книги Редьярда Киплинга "Книга джунглей" – шакалом Табаки. В администрации главы США сказали, что не собираются воспринимать это на свой счет.