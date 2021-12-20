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В России допустили военный ответ при наступлении НАТО на «больные точки»

20 декабря 2021, 14:25  •  166 • Политика
Россия даст военный ответ, если Североатлантический альянс (НАТО) продолжит наступать на «больные точки». Об этом в понедельник, 20 декабря, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«Все всё прекрасно понимают, наступает в отношениях России и НАТО момент истины. Нельзя постоянно наступать на больные точки России, нужно определяться. <…> Разговор должен быть серьезный, и все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо предпринимать конкретные политические действия, в противном случае альтернатива — это военно-технический и военный ответы России», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Также Гаврилов указал на то, что необходимо плотно разговаривать с Вашингтоном, обсуждать конкретные предложения, хотят этого Штаты или нет.
Ранее в этот день замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил о том, что Соединенные Штаты пока не дали ответа на предложения России по гарантиям безопасности. При этом он допустил положительное развитие отношений с Вашингтоном, если США пойдут навстречу в этом вопросе. По словам Рябкова, Штаты вряд ли откажутся от предложений России.
Однако, по его мнению, американская администрация может попытаться перевести данный вопрос в вялотекущий процесс, тогда как Москве ответ по гарантиям нужен срочно, ведь ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
Накануне замглавы МИД РФ Александр Грушко подчеркнул, что предложения Москвы по гарантиям безопасности не содержат скрытой повестки, они являются понятными и откровенными.
17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. США пообещали дать ответ на предложения России. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.
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