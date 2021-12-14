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В России допустили расширение мер поддержки рынка газомоторного транспорта
14 декабря 2021, 04:25 • 82 • Политика
Вице-премьер России Юрий Борисов в понедельник, 13 декабря, попросил Минпромторг совместно с Минтрансом и Минэнерго подготовить аргументы в пользу расширения мер господдержки рынка газомоторных автомобилей.
«Нам нужно двинуть газомотор. Нужно увеличить субсидии, чтобы, по крайней мере, дисбаланс между создаваемой инфраструктурой и потребителями выровнять. Сейчас глупость происходит. «Газпром» тратит 35 млрд рублей капвложений в создание инфраструктуры, а автомобилисты, локомотивщики, судостроители — отстают», — заявил Борисов в ходе совещания по диверсификации российских предприятий ОПК и импортозамещению в ТЭК.
Обращаясь к заместителю министра промышленности и торговли Алексею Ученову, Борисов попросил Минэнерго и Минтранс, с участием «Газпрома» подготовить аргументы в пользу расширения мер господдержки рынка газомоторных автомобилей.
В июле специалисты сервиса по продаже автомобилей Fresh Auto назвали стимулы, россиян к отказу от бензина в пользу газомоторного топлива. Выяснилось, что значительная поддержка правительства — главный стимул к переходу на газомоторное топливо для 89% опрошенных, в то время как 42% респондентов считают достаточным существующие меры поддержки.
Помимо этого, 27% опрошенных отметили, что на АЗС чаще встречаются акции и выгодные предложения на газ, чем на бензин.
Ранее, 9 июля, Госсовет РФ дал рекомендацию властям регионов перевести на газ не меньше половины жилищно-коммунальной техники, муниципального и регионального транспорта. По данным Минэка, представленным в проекте протокола, использование СПГ на автобусах большого класса экономит до 10 рублей на 1 км пробега.
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