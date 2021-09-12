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В России через два года "исчезнет интернет": В Bellingcat придумали новую "сенсацию"

12 сентября 2021, 00:15  •  80 • Политика
В России хотят замедлить зарубежный сегмент интернета до скорости 1990-х годов, утверждает расследователь Bellingcat. Он назвал это планом "исчезновения интернета".
Власти России подготовили план "исчезновения интернета". С таким сенсационным заявлением выступил расследователь Bellingcat Христо Грозев на форуме в столице Эстонии.
Он утверждает, что Кремль якобы хочет взять под контроль весь интернет-трафик при помощи системы аккредитации всех хостинг-провайдеров. Расследователь заявляет, что аккредитацию получат только те, кто согласится сотрудничать с ФСБ.
Те, которые не будут аккредитованы, включая YouTube, включая вообще все всемирные, Twitter и так далее, у них постепенно, на протяжении двух лет будет ограничиваться скорость,
- запугивает Христо Грозев.
По его словам, через два года скорость соединения с западными интернет-ресурсами в России упадёт до 24 кбит/с. Для тех, кому это ни о чём не говорит, он уточнил, что такая скорость интернет-соединения была в 1990-х годах.
Напомним, что так называемое сообщество расследователей Bellingcat финансируется и курируется британскими спецслужбами. Организация уже не в первый раз делает подобные вбросы. Поводом для новых страшилок, вероятно, стали приближающиеся выборы в Госдуму.

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