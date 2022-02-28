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В России активисты начали борьбу с пропагандой на улицах: "Место мусора в урне"

28 февраля 2022, 18:00  •  338 • Политика
В России активисты ведут борьбу с пропагандой против России и её безопасности.
В России активисты призвали бороться с вражеской пропагандой на улицах.
В Telegram-канале "Марш солидарности Народа и Армии" размещены видео, как обычные граждане срывают и выкидывают в мусор стикеры и наклейки, в частности с надписью "Нет войне".
Призываем всех читателей очистить русские города от пацифистского мусора. Место вражеской пропаганды в урне! Прикрепляем наглядное пособие от наших читателей. Берите пример!
- заявляют авторы канала.
Подписчики канала прислали несколько видео, на которых показано, куда нужно отправлять расклеиваемые неизвестными людьми на улицах городов России призывы.
Россия и её граждане выступают за мир во всём мире и братство, но оставляют за собой право обеспечить собственную безопасность любым располагаемым способом.

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