В России активисты начали борьбу с пропагандой на улицах: "Место мусора в урне"

В России активисты ведут борьбу с пропагандой против России и её безопасности.

В России активисты призвали бороться с вражеской пропагандой на улицах.

В Telegram-канале "Марш солидарности Народа и Армии" размещены видео, как обычные граждане срывают и выкидывают в мусор стикеры и наклейки, в частности с надписью "Нет войне".

Призываем всех читателей очистить русские города от пацифистского мусора. Место вражеской пропаганды в урне! Прикрепляем наглядное пособие от наших читателей. Берите пример!

- заявляют авторы канала.

Подписчики канала прислали несколько видео, на которых показано, куда нужно отправлять расклеиваемые неизвестными людьми на улицах городов России призывы.

Россия и её граждане выступают за мир во всём мире и братство, но оставляют за собой право обеспечить собственную безопасность любым располагаемым способом.