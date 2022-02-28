|
В России активисты начали борьбу с пропагандой на улицах: "Место мусора в урне"
28 февраля 2022, 18:00 • 338 • Политика
В России активисты ведут борьбу с пропагандой против России и её безопасности.
В России активисты призвали бороться с вражеской пропагандой на улицах.
В Telegram-канале "Марш солидарности Народа и Армии" размещены видео, как обычные граждане срывают и выкидывают в мусор стикеры и наклейки, в частности с надписью "Нет войне".
- заявляют авторы канала.
Подписчики канала прислали несколько видео, на которых показано, куда нужно отправлять расклеиваемые неизвестными людьми на улицах городов России призывы.
Россия и её граждане выступают за мир во всём мире и братство, но оставляют за собой право обеспечить собственную безопасность любым располагаемым способом.
Подпишитесь на нас
338
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 февраля 2022, 22:15
|
22 февраля 2022, 19:50
|
24 февраля 2022, 20:50
|
24 февраля 2022, 03:20
|
22 февраля 2022, 07:35
|
28 февраля 2022, 02:40
|
24 февраля 2022, 10:55