В России – главные роли, в Киеве – «Грусть пилота» за копейки: Поддержавший АТО актер Горбунов о депрессии

Актер Алексей Горбунов в интервью украинскому радио «Новое время» рассказал, почему переехал в Киев и как мечтал о ролях в кино «новой волны». Однако теперь он выступает с музыкальной группой, правда, «Грусть пилота» приносит «копейки, которых хватает только на бензин». Семь месяцев назад Горбунов и вовсе пережил сильную депрессию. В интервью он вспомнил, что в России играл главные роли, снимаясь пять раз в год. На Украине он снялся в двух фильмах за 5 лет.

Актер Алексей Горбунов, оставивший Россию в знак поддержки Евромайдана и новых властей Украины и их политики в Донбассе, пожаловался, что уже пять лет подряд министр культуры страны Евгений Нищук фактически ворует у него роли. «Почему Горбунов не играет? Плохое предлагают?» — спросил актера беседующий с ним представитель прессы. «Спросите об этом министра и тех, кто у нас занимается кино! Я пятый год спрашиваю, кто у нас занимается кино?» — ответил Горбунов.

«В России я снимался пять раз в год и в главных ролях. Если вы посмотрите мою историю, то вы увидите, какие там роли. За пять лет жизни в Украине я снялся в двух фильмах. Спросите, сколько у нашего министра культуры — он же у нас актер — фильмов за эти пять лет! Спросите у министра культуры Украины, сколько у него фильмов за пять лет, а затем спросите у Народного артиста Украины Алексея Горбунова!» — выразил свое негодование деятель искусства.

Сегодня Алексей Горбунов выступает в составе группы «Грусть пилота» и признается, что приносит она «копейки, которых хватает только на бензин». Однако музыкальную карьеру, как оказалось, он считает лучшим вариантом, чем работу в украинском кино сегодня.

«Где кино? Один единственный вопрос. Где кино? Где потрясение от кино? Я хочу в кино увидеть, что с нами произошло за 5 лет. Мы – украинцы, кто мы? Что у нас внутри? Простые вопросы, о чем говорить должно кино. То, что умел Шукшин делать, Высоцкий», - горячился Горбунов.

Примерно 7 месяцев назад, говорит Горбунов, он летал в Париж, где общался о роли в кино. И там его везли к продюсеру на роскошном автомобиле. Тогда, признается актер, он вспомнил о жизни в Москве, где последние 10 лет он жил именно в подобных условиях.

«Бизнес-класс, пять звезд – это раньше было в моей жизни. Как раньше я жил, еще до переезда домой, сюда».

Говоря о первых месяцах на Украине, актер отмечает, что «ждал новое кино, новая волна у нас начнется, новое движение, новые люди, новая молодежь». Но не случилось. Теперь, вспоминая о московской работе – «пять главных ролей и от 10 фильмов отказываюсь», он сравнивает себя с актером Михаилом Ефремовым, добавляя, он так и работает в том же ритме. К слову, Горбунов сомневается, что теперь смог бы выдержать такую загрузку. Но попытаться хотел бы: «я готов, настолько мотивирован. Я так давно не снимался в кино, хорошем особенно, что я так мотивирован».

Остается лишь добавить, Горбунов снялся в украинском сериале «Гвардия», который он считает правильным фильмом о так называемых «героях АТО». Напомним, эти «герои» убивали собственных сограждан на юго-востоке Украины. Ранее он заявлял, что поддерживает деньгами ВСУ и боевиков. Правда, уже летом прошлого года он в ряде интервью отмечал, что России и Украине пора мириться, а в Санкт-Петербурге живут его близкие друзья.

«С Михаилом Ефремовым, Сергеем Гармашем я постоянно общаюсь – это мои неизменные друзья. И еще питерские актеры. Они – мои братья – как были, так и остались. И Сергей Шнуров также, хоть давно мы не виделись. Но они остались для меня братьями», - рассказывал Горбунов.

Алексей Горбунов – украинец, однако долгое время он работал и жил в России. После 2014 года принял решение оставить Москву. Уехал в Киев.

Обо всем этом актер рассказал, выступая по украинскому радио.