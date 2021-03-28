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В Роскосмосе ответили на слухи об уходе Рогозина: "Досужие выдумки"

28 марта 2021, 21:20  •  58 • Политика
Ранее в соцсетях запустили слух о том, что якобы глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин собрался покинуть свой пост, а на его место назначат кого-то из Минобороны России. Однако в самой госкорпорации категорически опровергли эти домыслы, уточнив, что работают "в штатном режиме" и "скоро пуск - 9 апреля ", так что на досужие слухи нет времени.
О якобы планируемой в ближайшее время отставке главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина сообщил Telegram-канал "НЕЗЫГАРЬ".
"Дмитрий Рогозин в ближайшее время покинет пост главы Роскосмоса, на его место рассматривается один из заместителей министра обороны РФ", - говорилось в сообщении.
Фото: скриншот Telegram-канала "НЕЗЫГАРЬ"
В Роскосмосе же категорически опровергли все эти слухи о якобы грядущей отставке Рогозина и назвали их выдумкой. Пресс-секретарь госкорпорации Владимир Устименко сообщил изданию "Подъём" о том, что работа ведётся "в штатном режиме". И напомнил о том, что "скоро пуск - 9 апреля".
Речь, напомним, идёт о пуске ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблём и экипажем в составе участников 65-й основной экспедиции к Международной космической станции (МКС). Он запланирован на 9 апреля с космодрома Байконур.
"Нет времени на досужие слухи и выдумки", - подчеркнул Устименко.

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