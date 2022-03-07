В роли посредника: как мировые лидеры пытаются набрать политические очки на теме российско-украинских переговоров

6 марта Владимир Путин провёл переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном по ситуации на Украине. Президент рассказал коллеге о состоянии диалога российской делегации с представителями Киева, обратив внимание на то, что украинская сторона воспользовалась гуманитарной паузой для наращивания военных сил на своих позициях. Путин также побеседовал с лидерами Турции и Израиля, которые отмечают стремление к налаживанию переговорного процесса между Москвой и Киевом. При этом, с точки зрения экспертов, проблема в организации нормальной кооперации с украинской стороной заключается не в дефиците посредников, а в недоговороспособности нынешнего киевского режима.

В воскресенье, 6 марта, президент России Владимир Путин провёл ряд телефонных разговоров с мировыми лидерами. Как сообщили в Кремле, темой дискуссий стала спецоперация на Украине.

В частности, по инициативе Парижа состоялся разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В Кремле рассказали, что Владимир Путин информировал своего коллегу о состоянии дел на переговорах российской делегации с украинскими представителями.

«Выражена готовность к продолжению диалога при безусловном выполнении известных российских требований. Главное, чтобы украинская сторона серьёзно подошла к достижению договорённостей, реализация которых важна для прекращения боевых действий», — отмечается в сообщении.

Кроме того, Путин подробно проинформировал французского лидера об инциденте в районе Запорожской АЭС, спровоцированном украинскими радикалами.

«Попытки переложить на российских военных ответственность за этот инцидент являются элементом циничной пропагандистской кампании. Российские войска во взаимодействии с украинским подразделением охраны и персоналом продолжают обеспечивать функционирование АЭС в штатном режиме, радиоактивный фон остаётся в норме — все эти факты были официально подтверждены МАГАТЭ. Физическая и ядерная безопасность станции надёжно защищена», — подчеркнули в Кремле.

Также президент обсудил с Макроном невыполнение киевским режимом договорённостей по эвакуации мирного населения из районов боестолкновений. Глава государства обратил внимание на то, что предоставленную гуманитарную паузу украинские власти снова использовали только для наращивания сил и средств на своих позициях.

«Президенту Франции вновь было предложено активно поработать с киевскими властями с целью соблюдения ими норм международного гуманитарного права», — говорится в сообщении.

В прошлый раз Макрон и Путин беседовали 3 марта, после чего французский лидер позвонил Владимиру Зеленскому.

Беседа с Эрдоганом

Также 6 марта состоялся разговор Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российский лидер информировал Эрдогана о ходе спецоперации на Украине и подробно разъяснил поставленные основные цели и задачи.

«Подтверждена готовность российской стороны к диалогу с украинскими властями и с зарубежными партнёрами в целях урегулирования конфликта. Вместе с тем обращено внимание на бесперспективность любых попыток затянуть переговорный процесс, что используется украинскими силовиками для перегруппировки своих сил и средств. В этой связи подчёркнуто, что приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России», — говорится в комментарии Кремля.

Также на russian.rt.com «Символический акт солидарности»: почему Польша и Литва решили добиваться признания Украины кандидатом на членство в ЕС

Кроме того, лидеры подтвердили обоюдный настрой на продолжение взаимовыгодного российско-турецкого торгово-экономического сотрудничества. В свою очередь, Эрдоган «дал критическую оценку набирающей обороты в ряде западных государств оголтелой кампании по дискриминации русской культуры и её деятелей», подчёркивалось в сообщении.

Напомним, в последнее время Эрдоган неоднократно заявлял о готовности стать посредником на переговорном процессе между Украиной и Россией. Впервые он выступил с таким предложением в ноябре 2021 года. Тогда президент Турции подчеркнул, что Анкара выступает «за обеспечение мира с акцентом на положение крымских татар».

«Анкара выступает за позитивное развитие процессов. Турция готова к посредничеству. Готова обсуждать этот вопрос со сторонами», — цитирует его агентство «Анадолу».

Эрдоган продолжил инициировать посреднические услуги со своей стороны и в текущем году. Так, в начале февраля он совершил визит на Украину, где провёл переговоры с Зеленским, на которых обсуждалось желание Анкары выступить в такой роли при урегулировании в Донбассе. Вскоре после этого президент Турции заявил, что якобы достиг договорённостей с Зеленским об организации его встречи с Путиным.

Уже после начала спецоперации на Украине, 27 февраля, глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун сообщил, что Эрдоган предложил выступить посредником между РФ и Украиной, поскольку у Анкары налажены прочные отношения и с Москвой, и с Киевом.

При этом Алтун заявил, что к нынешней ситуации якобы привело нежелание мирового сообщества прислушаться к призывам Турции реформировать систему ООН.

Кремль

Legion-Media

Стоит отметить, что Турция занимает противоречивую позицию по ряду вопросов, связанных с отношениями РФ и Украины. Так, Анкара отказывается признавать итоги референдума в Крыму, после которого полуостров вернулся в состав России. Кроме того, в МИД Турции заявляли, что результаты выборов в Госдуму, прошедших в Крыму, не имеют для республики юридической силы.

Также Турция передавала Киеву оружие, в частности — ударные беспилотники Bayraktar. Хотя Москва неоднократно отмечала, что продажей подобного вооружения Киеву турецкая сторона подпитывает милитаристские настроения Украины.

Впрочем, политологи не считают попытки Эрдогана регулировать переговорный процесс по Украине чем-то неожиданным: таким образом президент Турции хочет усилить своё влияние в регионе.

«Тут нет никаких противоречий, если посмотреть на это с точки зрения национальных интересов Турции. Анкара является членом НАТО и условным членом коллективного Запада. Она стремится расширить свою сферу влияния в прилегающих регионах, включая бассейн Чёрного моря, Закавказье и Украину. В то же самое время для Турции слишком важны отношения с Россией, поэтому такая политика Эрдогана совершенно логична», — пояснил в разговоре с RT политолог, главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк.

Кандидаты в посредники

Ещё одним кандидатом на роль посредника между Украиной и Россией попытался выступить премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. 5 марта он провёл в Кремле переговоры с Владимиром Путиным, а затем пообщался с Владимиром Зеленским.

Как сообщил телеканал Fox News, по утверждению офиса Беннета, его встреча с президентом Путиным состоялась «с благословения администрации США». Кроме того, Израиль координировал свои действия с Германией и Францией.

В свою очередь, в Кремле информировали, что Путин и Беннет обсудили «различные аспекты ситуации на Украине в контексте специальной военной операции России по защите Донбасса». Лидеры двух стран возобновили взаимодействие по украинской проблематике уже в воскресенье, 6 марта.

«Был продолжен обстоятельный обмен мнениями о ситуации в связи с проводимой Россией специальной военной операцией по защите Донбасса, в том числе с учётом самых последних контактов Нафтали Беннета с руководителями ряда государств», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Напомним, что между Россией и Украиной уже состоялось два раунда прямых переговоров. Первый прошёл 28 февраля, второй — 3 марта. Обе встречи проходили на белорусской территории.

Российская делегация

РИА Новости

© Александр Кряжев

Несмотря на то, что в Кремле говорили о достигнутом на этих встречах взаимопонимании по гуманитарным вопросам, Москва констатировала, что украинская сторона намеренно затягивает процесс, чтобы перегруппировать свои военные силы и средства.

Аналитики обращают внимание на то, что лидеры ряда стран, предлагая себя в качестве посредников в диалоге между Россией и Украиной, игнорируют тот факт, что киевские власти в принципе не готовы выполнять условия, которые уже были или могут быть выдвинуты в рамках любых переговорных форматов.

«Москва ясно дала понять, что проблема не в отсутствии подходящих посредников и не в том, что российская сторона якобы не может вступить в контакт или испытывает трудности в нахождении общего языка. Проблема заключается в том, что должны быть выполнены те условия, которые выдвинула Россия. И пока это не будет сделано, не будет разницы, есть ли на переговорах посредники или нет», — подчеркнул в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Кроме того, руководство России неоднократно подчёркивало, что операция на Украине будет продолжаться до полного достижения поставленных целей, напомнил Оленченко.

В свою очередь, Владимир Батюк добавил, что политики, пытающиеся организовать параллельный переговорный процесс под своим патронажем, рассчитывают на то, что это создаст им репутацию миротворцев и поможет в политической деятельности на родине.

«Они, конечно, преследуют свои собственные политические интересы. Кроме того, они хотят избежать ухудшения отношений с Россией, сохранить товарооборот своих стран с РФ, при этом не став объектом каких-либо санкций или рестрикций со стороны Соединённых Штатов. По этой причине и выстраивается такая посредническая линия, которой они придерживаются», — пояснил Батюк.

При этом он усомнился в том, что разрешение ситуации может как-либо зависеть от индивидуальных дипломатических усилий лидеров отдельных стран.