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В родном городе Зеленского школы переходят на русский язык

18 мая 2020, 20:55  •  40 • Украина

В родном городе президента Зеленского - Кривом Роге - разгорелся школьный скандал: педагогический совет принял решение заменить немецкий язык русским. Руководство школы №90 утвердило обязательное изучение русского языка для некоторых классов.

Однако, родители школьников (русскоязычные патриоты, выслуживавшиеся перед властью майдана, как говорят местные жители) подняли бучу и написали донос в Минобразования и обладминистрацию. Они требуют, чтобы школьников учили немецкому, мол, европейский язык пригодится на стройках и плантациях Германии. В крайнем случае, согласны на польский, но главное – запретить в любом виде изучение русского.

Об этом заявила активистка родительского комитета Виктория Рудник. По ее словам, мнение самих школьников и их родителей при этом не учитывали.

«Родителям рассказывают, что будет лучше, будет легче. Нам говорят: «это факультатив, не хотите – не ходите». Я им задала вопрос: это же финансируется из бюджета, учитель будет получать зарплату за русский, а мы, родители, вынуждены нанимать репетиторов для украинского?», - негодует активная родительница.

Хотя неясно, зачем репетитор украинского в школе, где 80% предметов преподается «на мове». Как и то, что активисты давят на руководство школы и игнорируют позицию большинства учеников и их родителей, желающих изучать родной язык. Ведь сам город Кривой Рог - русскоязычный в своем большинстве, как и президент Зеленский, и его родители. Защитники русского языка даже попытались напомнить адептам Ирины Фарион, что глава Офиса президента Ермак недавно публично заявил о том, что знание русского языка в школах - дополнительное преимущество.

В администрации школы, со своей стороны заявили, что согласно уставу школа двуязычная: языки образовательного процесса украинский и русский. Переход на украинский длится три года и с 1 сентября 2020 года все классы будут учиться на украинском. Там также отмечают, что большинство родителей проголосовали за изучение русского языка.

Послали подальше сторонников насильственной украинизации и в департаменте образования и науки областной администрации: там ответили, что языковые вопросы – прерогатива учебного заведения. Судя по всему, «языковые вожжи», которые последние года натягивали Порошенко-Парубий-Фарион, ослабевают. Более того, накануне местных выборов представители власти все чаще игнорируют позицию «мовнюков», стараясь завоевать симпатии электората, особенно на Юго-востоке, где языковый вопрос является одним из ключевых. В общем, попытки натянуть шаровары на книгу Пушкина заканчиваются провалом. Более того, и в некоторых школах Днепра учителя говорят о том, что после закрытия границ с Европой, возможности пересмотра соглашения с ЕС, и прочих ограничителей, европейские языки станут не так актуальны для школьников, родители которых хотят вывезти их в Европу – подальше от Украины.

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