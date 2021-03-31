Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Нога Навального выдала его с головой: "Извините, вы не соблюдаете правила с...
Суэцкий канал заблокировали по указке США. Последнее предупреждение Китаю и Росс...
Скрывать нечего: Путин прямо ответил Макрону и Меркель на вопрос о Навальном
США сняли из космоса российскую подлодку: Увиденное заставило их занервничать
Главная / Политика

В Риме российского и итальянского офицеров обвинили в шпионаже в пользу Москвы

31 марта 2021, 12:35  •  148 • Политика
Фото: Christian Reister/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Подозреваемых задержали при передачи секретных данных
Сотрудники итальянской контрразведки задержали в Риме двух человек, которые подозреваются в шпионаже в пользу России.
Подозреваемые – российский офицер и капитан итальянских ВМС. Офицер итальянского флота был задержан при передаче секретных данных военному, который дежурил в российском посольстве.
Согласно предварительным данным, итальянский офицер передал документы, получив за это деньги, сообщает итальянское издание La Repubblica. Операция по задержанию была проведена после тщательного и длительного расследования, в котором были задействованы Агентство внутренней информации и безопасности Италии, разведка и штаб обороны страны.
Предполагается, что итальянский офицер согласился на обмен, поскольку столкнулся с серьезными семейными трудностями. Сейчас итальянец арестован. В отношении россиянина меру еще не избрали, поскольку он обладает дипломатическим статусом.
После задержания лиц, которые подозреваются в шпионаже в пользу России, посол РФ был вызван в итальянский МИД, добавляет "РИА "Новости".
Ранее "шпионов", работающих на Россию, схватили в Болгарии. Местные телеканалы заявили о спецоперации, в ходе которой были задержаны несколько человек, которые подозревались в шпионаже.
Позже Москва потребовала от Софии прекратить "представление", заявив, что Россия не ведет никаких противозаконных действий в Болгарии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



148
Источник
Похожие новости
31 марта 2021, 06:10
Скрывать нечего: Путин прямо ответил Макрону и Меркель на вопрос о Навальном
31 марта 2021, 02:30
Почему Россия молчала перед Байденом: Дипломату из ООН хватило всего одного аргумента для объяснения
31 марта 2021, 00:40
Поговорили без Украины: Путин обсудил с Макроном и Меркель ситуацию в Донбассе
31 марта 2021, 09:50
Миномёты или снайпер? ВСУ поплатились группой боевиков за смерть донецкого дедушки - обозреватель
31 марта 2021, 06:10
Компактно и без лишней бюрократии: В России уволены больше 30 тысяч чиновников
31 марта 2021, 00:40
США не могут смириться с фактами: Экс-глава Госдепа обвинил ВОЗ в дезинформации по COVID-19
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 марта 2021, 06:10
Скрывать нечего: Путин прямо ответил Макрону и Меркель на вопрос о Навальном
31 марта 2021, 02:30
Почему Россия молчала перед Байденом: Дипломату из ООН хватило всего одного аргумента...
31 марта 2021, 00:40
Поговорили без Украины: Путин обсудил с Макроном и Меркель ситуацию в Донбассе
31 марта 2021, 09:50
Миномёты или снайпер? ВСУ поплатились группой боевиков за смерть донецкого дедушки - ...
31 марта 2021, 00:40
Киев хочет «забросать трупами» границу с Россией, — депутат Рады
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 марта 2021, 08:50
Так началась или закончилась? Зеленский объявил Россию военным противником. Назрел важный вопрос
27 марта 2021, 18:45
Китай не стерпел давления Запада и разразился ударами. Досталось Канаде и США
25 марта 2021, 04:25
"Очевидно, в Киеве были недовольны": Евродепутат отомстил Зеленскому за санкции горькой правдой
27 марта 2021, 22:25
На Украине новая волна истерии из-за Крыма. Дошло до угроз: Киев остудили неожиданным сравнением
27 марта 2021, 18:45
"Убийцы "Панциря" появились над Чёрным морем: Украинцы забыли лишь об одном
27 марта 2021, 13:15
Путин напугал Байдена и Вашингтон, а Лавров уничтожил Брюссель. Свежие СМИ Запада о России
28 марта 2021, 17:40
"Когда вот-вот война начнётся": Жириновский громко взвыл в прямом эфире у Соловьёва
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.