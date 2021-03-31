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В Риме российского и итальянского офицеров обвинили в шпионаже в пользу Москвы
31 марта 2021, 12:35 • 148 • Политика
Подозреваемых задержали при передачи секретных данных
Сотрудники итальянской контрразведки задержали в Риме двух человек, которые подозреваются в шпионаже в пользу России.
Подозреваемые – российский офицер и капитан итальянских ВМС. Офицер итальянского флота был задержан при передаче секретных данных военному, который дежурил в российском посольстве.
Согласно предварительным данным, итальянский офицер передал документы, получив за это деньги, сообщает итальянское издание La Repubblica. Операция по задержанию была проведена после тщательного и длительного расследования, в котором были задействованы Агентство внутренней информации и безопасности Италии, разведка и штаб обороны страны.
Предполагается, что итальянский офицер согласился на обмен, поскольку столкнулся с серьезными семейными трудностями. Сейчас итальянец арестован. В отношении россиянина меру еще не избрали, поскольку он обладает дипломатическим статусом.
После задержания лиц, которые подозреваются в шпионаже в пользу России, посол РФ был вызван в итальянский МИД, добавляет "РИА "Новости".
Ранее "шпионов", работающих на Россию, схватили в Болгарии. Местные телеканалы заявили о спецоперации, в ходе которой были задержаны несколько человек, которые подозревались в шпионаже.
Позже Москва потребовала от Софии прекратить "представление", заявив, что Россия не ведет никаких противозаконных действий в Болгарии.
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