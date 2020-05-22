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В Риге возмутились объявлению на русском языке

22 мая 2020, 14:55  •  41 • Политика
Фото: Li Jizhi/xinhua/www.globallookpress.com
По мнению местного жителя, с тем же успехом можно использовать китайский или украинский язык
Один из жителей Риги сильно разозлился, услышав в городском транспорте объявление на русском языке. О своем негодовании рижанин заявил в социальной сети, и его жалобу заметили сотрудники "проштрафившегося" перевозчика.
В своем посте в "Твиттер" латвиец возмущается произошедшему. "Мы что, в России?" – негодует он.
В свою очередь, отвечая на выпад рижанина, представители перевозчика Rīgas satiksme пояснили, что объявления информируют пассажиров о необходимости в условиях пандемии носить медицинские маски. При этом они повторяются на латышском, английском и русском языках. Важно, чтобы предупреждение услышали максимальное число людей. Таким образом руководство транспортной компании заботится о своих клиентах.
При этом в половине случаев объявление оглашается на латышском языке. И только по 25% приходятся на русский и английский.
Однако ответ не удовлетворил скандалиста и в комментарии к посту он попытался выяснить, почему был выбран именно русский язык. А также предложил в следующих раз делать объявления на китайском или украинском.
Напомним, на латвийской территории установлен один официальный язык – латышский. При этом 40% жителей страны являются носителями русского языка.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как мэра Риги Нила Ушакова наказывали за использование в общении с горожанами русского языка.

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