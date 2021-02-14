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В Риге протестовали против закрытия российских телеканалов

14 февраля 2021, 01:55  •  76 • В мире
«Мы найдём способ смотреть те передачи, которые хотим»
В пятницу, 12 февраля, в центре столицы Латвии – на Домской площади – прошла акция протеста против блокировки ретрансляции российских телеканалов.
Только на прошедшей неделе Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии своим решением запретил ретрансляцию 16 телеканалов Российской Федерации, среди которых не только новостные каналы, но и такие как «Индийское кино», «Кинокомедия», «Кухня ТВ», «Киносериал» и другие. А в первых числах февраля были запрещены пять российских телеканалов по инициативе крупнейшего в Латвии кабельного оператора Tet, получившего за своё решение похвалу от Национального совета.
Акция протеста в Риге была организована партией «Русский союз Латвии» (РСЛ) на Домской площади – здесь находится здание Национального совета по электронным СМИ (NEPLP).
Акция прошла, несмотря на то что в стране действует режим чрезвычайной ситуации, запрещающий проведение массовых мероприятий. Участники протеста расположились на стульях посреди площади, у каждого был ноутбук или телефон, через которые они смотрели российские телеканалы, на которые наложен запрет, продемонстрировав таким образом абсурдность подобных указов.
«Мы собрались сегодня на площади с ноутбуками для того, чтобы показать: несмотря на все ограничения, мы найдём способ смотреть те передачи, которые хотим. А также мы объясним публике, как можно смотреть популярнейшие российские каналы, каналы на русском языке при помощи компьютера, при помощи телевизора, даже если они будут исключены полностью из кабельных сетей. К чему, вообще-то, дело в Латвии и идёт»,
– рассказал организатор акции, сопредседатель правления партии «Русский союз Латвии» Мирослав Митрофанов.
Он уверен, что в такой ситуации «Русский союз» не может промолчать и остаться в стороне, потому что «лишение людей доступа к официальным источникам информации на родном языке, особенно, в такой сложный период как сейчас – в разгар пандемии, это самодурство и откровенное вредительство со стороны властей».
Тем временем латышские власти намерены обратиться к администрации сервиса YouTube с просьбой заблокировать пользователям Латвии доступ к запрещённым телеканалам, сообщил представитель NEPLP Янис Эглитис.
Соб. корр. ФСК
На фото. Акция на Домской площади в Риге, источник – «Русский союз Латвии»

Фонд Стратегической Культуры

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