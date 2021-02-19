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В Риге пожалели о закрытии российских каналов

19 февраля 2021, 16:55  •  307 • Политика
Фото: Nick White/moodboard/www.globallookpress.com
Русские и латыши найдут способы смотреть любимые программы из РФ
Власти Латвии совершили большую ошибку, закрыв вещание в стране десятка российских телеканалов. Такую точку зрения высказал бывший мэр Риги, а ныне депутат Европарламента от прибалтийской республики Нил Ушаков в эфире Латвийского радио 4.
Он отметил, что критикует скандальное решение национального совета по электронным СМИ страны не потому, что переживает за своих соотечественников, которые не смогут больше в телевизоре смотреть программы Владимира Соловьева и другие. На самом деле, прогнозирует политик, пострадают именно местные медиа.
По его мнению, качественные российские сериалы и "легкий" контент смотрели как русские, так и латыши, а теперь они просто перейдут на иные платформы вещания.
"Они не будут платить Tet ("Тет") или другим местным операторам – будут за меньшие деньги смотреть те же российские каналы в интернете, но при этом латвийские будут смотреть еще меньше", – убежден Ушаков.
Депутат считает, что население страны прислушивается к тому, о чем говорят на нашем ТВ. А вот в самой Республике почти не осталось качественных информационных СМИ на русском языке.
"Что смотреть и слушать жителям Латвии? Их просто вынуждают смотреть российские каналы", – резюмировал экс-градоначальник.
Напомним, с начала февраля латвийские власти закрыли вещание более 16 российских телеканалов под надуманными предлогами. А накануне пошли еще дальше, запретив въезд в страну журналисту Владимиру Соловьеву. Такое решение глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич объяснил и вовсе невообразимой причиной. По словам министра, его страна против "глорификации нацизма в любой форме".
Судя по всему, в Риге великолепно научились вырывать слова и фразы известного и популярного российского телеведущего из контекста. Комментируя решение властей Латвии, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Ринкевич "распространил фейк" о Соловьеве. А поскольку в Республике отключены наши телеканалы, у него просто нет возможности посмотреть, что и как говорит российский журналист, вот "он и придумывает чушь", передает РИА "Новости".

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