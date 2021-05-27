В Риге попытались сгладить вину перед белорусами: "Лицемерие"

В Риге, где проходит чемпионат мира по хоккею, устроили провокацию с флагами. Провокацию устроили с флагом России, а также с флагом Белоруссии. После истории с самолётом в Минске белорусских хоккеистов, по сообщениям СМИ, хотели сделать чуть ли не заложниками. Однако до этого не дошло, а вот подарки белорусам, чтобы загладить вину, в Риге попытались сделать. Об этом сообщил телеграм-канал "Жёлтые сливы".

На фоне скандала в Минске, где нештатно в минувший уик-энд приземлился самолёт, развивался не менее громкий скандал в Риге. Сейчас в столице Латвии проходит чемпионат мира по хоккею.

В свете белорусских событий в Риге решили заменить символику белорусской команды на оппозиционную. Так, местные власти самовольно заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белую оппозиционную символику, а после и вовсе сняли. Провокацию устроили и с нашим флагом. Рижская дума сообщила, что флаги России заменены на символику Олимпийского комитета России.

Интересно, сообщает телеграм-канал "Жёлтые Сливы", освещающий белорусские события, что в Риге решили невзначай извиниться за инцидент со спортсменами.

Один из подписчиков канала рассказал, что в отель, где проживает национальная сборная Белоруссии, привезли подарок от Рижской думы.

"Снять флаг ЧМ во время его проведения - это очень серьёзный проступок. Такое нельзя ни допускать, ни прощать. Обещать взять в заложники спортсменов - тоже постыдное деяние. И вот в страхе от содеянного кое у кого начинает пригорать, решили загладить вину. Нам пишет наш подписчик: "Только что этот человек приезжал в отель, где располагается национальная сборная Беларуси по хоккею. Привёз подарок от Рижской думы. Лицемерие. Был послан... обратно в Думу", - говорится в сообщении канала.

Впрочем, официального подтверждения, что рижане решили извиниться за скандал, не было.