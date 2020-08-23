В Риге идут военные учения, жителей просят не пугаться

Жителей столицы успокаивают – будет шумно, но не опасно

15 августа в Латвии начались военные учения в рамках цикла «Намейс 2020» («Namejs 2020»), которые продлятся по 4 октября. В учениях примут участие всего около семи тысяч человек – военнослужащие Латвийских Вооружённых сил, войска союзников, резервисты, а также другие военизированные формирования.

Военные учения в странах Балтии проводятся постоянно, однако эти учения отличаются от предыдущих тем, что часть учений пройдёт (и уже проходит) в городской черте – на улицах крупных городов, в том числе и в столице.

Так, 18 и 19 августа в центре Риги, на улицах, прилегающих к Министерству обороны Латвии военные Национальных вооружённых сил (НВС) и ополченцы из «Земессардзе» отрабатывали навыки патрулирования в полной экипировке и с оружием. Жителей столицы успокаивают тем, что настоящие боеприпасы при этом не были использованы, поэтому учения не представляли опасности для мирных жителей Риги.

«В выходные 22 и 23 августа военные учения под кодовым названием «Боевой патруль» пройдут сразу в нескольких городах – в Гаркалненском и Адажском краях. Ополченцы из «Земессардзе» будут перемещаться по улицам и дорогам в форме с экипировкой и оружием»,

– сообщает сайт LSM LV (Латвийские общественные СМИ).

По словам командующего Национальными вооружёнными силами Леонида Калниньша, во время этих учений будут смоделированы ситуации, «которые позволят проверить личные и командные навыки земессаргов (ополченцев)». При этом будут использоваться снаряды, но не боевые, а специальные учебные, однако они «издают специфические звуки», имитирующие разрыв настоящего снаряда. Командующий НВС успокаивает – городским жителям ничего не угрожает, разве маленькое неудобство. Можно ли назвать «маленьким неудобством» звуки разрывающихся снарядов в жилых кварталах, которые точно испугают маленьких детей и стариков, – вопрос риторический. Зато военные обещают, что «в ходе манёвров окружающая среда и частная собственность не пострадают».

Военные учения на городских улицах уже вызвали критику не только со стороны латышских политиков, но даже военного руководства НАТО, где считают – такие учения «могут помешать нормальной жизни городов и посёлков, создавая пробки на дорогах, заставляя менять внутренний распорядок населённых пунктов».

Тем не менее, Первая рижская бригада «Земессардзе» призывает жителей столицы отнестись с пониманием к происходящему.

Терпеть рижанам придётся весь сентябрь.

«Осенью в столице Латвии пройдут масштабные военные учения, в которых примут участие не только части Национальных вооружённых сил (НВС) и ополченцы «Земессардзе», но и контингенты союзников по НАТО, а также военнослужащие из находящихся по соседству союзных государств. В этом году в сентябре-октябре определённо вы увидите очень большую активность в Риге. И это будет совсем иначе, чем в предыдущие годы»,

– цитирует Леонида Калниньша Baltnews.

Жители столицы Латвии уже в шоке от перспективы укладывать спать детей под разрывы снарядов.

«Вопросов много. Нигде в нормальных странах не проводят учения в столице страны. Ну, максимум, противопожарные учения, и не на протяжении целого месяца»,

– считает латышский историк, военный эксперт Юрий Мелконов.