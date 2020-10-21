В РФПИ сравнили мировую «вакцинную битву» с борьбой животных у водопоя

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сравнил геополитическое противостояние вокруг создания вакцины от коронавируса и попытки подорвать доверие к российскому препарату с борьбой животных у водопоя. Такое заявление он сделал в среду, 21 октября, на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Дмитриев выразил уверенность в заинтересованности участников заседания в рассмотрении «вакцинной битвы» как примера геополитического противостояния, которое, несмотря на все надежды, присутствует и стало «токсичным». Глава фонда подчеркнул, что и раньше хотел провести параллели между поведением животных на водопое и происходящим, пояснив, что в реальном, а не «диснеевском» мире животные атакуют друг друга у водопоя.

«И я хотел раньше приводить аналогию, что животные на водопое — они не атакуют друг друга, я смотрел много диснеевских мультиков, и там они не атакуют друг друга. Но я проверил, на самом деле животные на водопое атакуют друг друга. И что происходит сейчас — это люди с эпидемией коронавируса геополитически пытаются атаковать, в том числе российскую вакцину, пытаются подорвать к ней доверие, причем различными способами», — цитирует его «РИА Новости».

В качестве примера глава РФПИ привел выход на рынок российских тестов для определения наличия коронавируса, после которого на них обрушился небывалый шквал атак. Дмитриев подчеркнул, что это дало ему понять, что в мире фармацевтики не любят новых игроков и если кто-то попытается попасть в него с чем-то новым, действующие игроки попытаются «тебя задавить, удушить, не дать».

Вдобавок к этому он напомнил, что после изобретения в России препарата для лечения коронавируса —«Авифавир» — о нем было написано 500 негативных и, по мнению Дмитриева, заказных статей, нацеленных на уничтожение медикамента.

«И после того как Япония подтвердила, что он эффективен, никто не извинился, никто не сказал: «Вы знаете, мы вас атаковали, что Япония не зарегистрировала, а сейчас Япония подтвердила, простите, пожалуйста», — заключил он.

Ранее в этот же день во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что прототип вакцины от коронавируса могут утвердить до конца года. Это позволит начать массовое производство препарата.

Как отметил помощник генерального директора организации Раньери Гуэрра, в настоящее время на стадии готовности находятся три вакцины от коронавируса, а на продвинутой стадии разработки находится около 30 препаратов.

Третья фаза испытаний вакцины, которую разрабатывает британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca совместно с учеными из Оксфордского университета, началась в США в конце августа, однако в сентябре компания приостановила испытания препарата по всему миру.

Причиной стало то, что у одного из волонтеров из Великобритании выявили необъяснимую болезнь.

2 октября сообщалось, что Россия совместно с компанией AstraZeneca будет производить одну из вакцин от COVID-19 в Новосибирске.

На сегодняшний день в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первую в стране и мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали 11 августа. Препарат разработали специалисты центра имени Гамалеи и назвали «Спутник V».

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат получил название «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался «Вектор».