В РФ уже восемь месяцев сидит ополченец Горан Чирич, которого готовятся передать Сербии • 32 • Аналитика

Бесконечная история

Одно из самых страшных бедствий, блистательно описанное Францем Кафкой, – попасть в жернова бюрократической машины, тупой и безжалостной. В любое время и в любой стране чиновник безразличен к тому, кто ты, каковы твои заслуги. Буква закона, чаще всего оборачивающаяся каллиграфией крючкотворства, бюрократу куда важнее, чем живой человек.



Сербу Горану Чиричу не посчастливилось оказаться в лапах чиновников сразу двух государств – России и Сербии. Чирич воевал в Югославии, а с 2015 года — в знаменитой «Пятнашке». Он является гражданином Донецкой Народной Республики. На сегодняшний день он уже восемь месяцев находится в СИЗО №1 г. Ростов-на-Дону. Российская Фемида задержала его по запросу Интерпола, инициатором которого стала Сербия. На родине мужчину разыскивают якобы за превышение должностных полномочий. Что любопытно, запрос в розыск на него был подан в 2019 году, хотя в ДНР он проживает с 2015 года, в связи с чем никаких полномочий превысить не мог физически. Не говоря уже о том, что и во время пребывания в Сербии Чирич работал барменом, так что его профессиональная деятельность едва ли была сопряжена с «должностными полномочиями» и могла стать поводом для розыска Интерполом.







Может не пережить

Лилия, супруга Горана Чирича, утверждает, что здоровью её мужа угрожает опасность. Поехавшего 16 августа 2019 года по делам в Россию мужчину, страдающего астмой, задержали и доставили в СИЗО, где он теперь находится в жутких условиях. Причём, по словам Лилии Чирич, пенитенциарная система почему-то наотрез отказывает в передаче заключённому необходимых ему медикаментов. При этом мужчина также страдает от казеомы плевры, что делает его особо подверженным потенциальному заражению коронавирусом.



«Долго не было бумаг из Сербии, потом как будто просто тянули время. В данный момент, в связи с эпидемией коронавируса, к мужу не пускают адвокатов. Адвокат из Ростова не может попасть к нему третий день., поэтому у меня нет никакой информации о том, как он себя чувствует, в порядке ли он. Лекарства моему мужу не дают, несмотря на все мои жалобы. В ростовском СИЗО свои законы, — рассказывает Лилия Чирич. — До войны в Югославии Горан работал на канатном заводе, по специальности, но потом всё развалилось, и он работал в кафе, ресторанах. Его очень ценили, так как Горан очень трудолюбивый. Вообще, он очень ответственный человек, если за что-то берётся, то доводит до конца. В Донецке ему предлагали работу в ресторанах поваром, он очень хороший кулинар, но отказался из-за астмы. Пришлось работать водителем — развозить стройматериалы в строительном магазине.



Мы познакомились по интернету, потом он приехал в Донецк, и мы начали встречаться. Это был 2015 год. У нас родство душ, мы очень чувствуем друг друга, даже на расстоянии — у него что-то болит, и у меня начинает болеть там же. Я хочу ему позвонить, беру в руки телефон, а тут он мне звонит. С самого начала, когда начали переписываться с ним, и позже, наши знакомые и родственники удивлялись, как мы разговариваем, он на сербском, а я на русском, и понимаем друг друга. Просто мы одно целое… Мы уже довольно взрослые люди, мы хотим просто жить, тем более что оба инвалиды. Он очень хороший человек, вся семья его очень любит».



По запросу Украины?

По мнению женщины, действия сербского правительства могут быть связаны с появлением в интернете фотографий, где Горан Чирич изображён с различным оружием. После этого у Горана появилась персональная страница на печально известном украинском сайте «Миротворец».



«У него много различных фото. Он всё в интернете выставлял, не слушал меня… Есть такие, где он с оружием. Позже приезжали из Сербии какие-то журналисты, общались с сербами, которые в Донецке были, но интервью Горан не давал, а что они там написали, когда уехали, никто не знает. Скорее всего, опубликовали его фото и фамилию», — утверждает Лилия.



Действительно, в интернете есть несколько статей, в которых утверждается, в том числе и от лица самого серба, что он воевал на стороне ДНР в легендарном подразделении «Пятнашка». Но статьи в интернете и даже фото с оружием (эка невидаль в воюющей республике!) – это явно маловато для доказательства непосредственного участия Чирича в боевых действиях. Тем более что в глазах Украины (скорее всего, за всей этой историей стоит СБУ) все сторонники ЛДНР являются террористами, а по факту среди них есть и журналисты, и доктора, и водители…



Вероятно, именно по этой причине в Сербии выбрали какое-то странное обоснование для того, чтобы привлечь ополченца: превышение должностных полномочий. В последнее время подобные трюки используют всё чаще. Конечно, Горан Чирич далеко не первый и, вероятно, не последний выходец с Балканского полуострова, на которого стараниями украинских спецслужб ополчилось собственное государство. Подобное случалось и ранее: с командиром отряда «Йован Шевич» Братиславом Живковичем, с выходцем из Боснии и Герцеговины Гаврилой Стевичем и другими. И пока ни один из них не был осуждён. Вероятно, именно в связи с тем, что доказать непосредственное участие в боестолкновениях невозможно.



И, вероятно, если бы Горан Чирич оказался на родине, весь этот суд закончился бы ничем, но в данной ситуации речь идёт вообще о форменном безумии – обвинение против серба, очевидно, смехотворно. Тем не менее, ретивые российские служаки вот уже скоро год как держат его как опасного преступника — в СИЗО. Да ещё как держат: отказывая в лекарствах и создавая прямую угрозу его жизни!



Дожить до свободы

Вопиющей ситуацией уже заинтересовался депутат Госдумы Сергей Шаргунов, который направил депутатский запрос в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. В ведомстве пообещали разобраться в ситуации, однако, пока идёт проверка, Горан Чирич остаётся в ростовском каземате и здоровье его отнюдь не становится лучше.



Остаётся надеяться, что ситуация вызовет широкий общественный резонанс и российское правосудие одумается, а Горан Чирич благополучно доживёт до этого дня. В конце концов, Интерпол не особо торопится выдавать России украинских военных преступников, которые свободно путешествуют по миру. Одно из самых страшных бедствий, блистательно описанное Францем Кафкой, – попасть в жернова бюрократической машины, тупой и безжалостной. В любое время и в любой стране чиновник безразличен к тому, кто ты, каковы твои заслуги. Буква закона, чаще всего оборачивающаяся каллиграфией крючкотворства, бюрократу куда важнее, чем живой человек.Сербу Горану Чиричу не посчастливилось оказаться в лапах чиновников сразу двух государств – России и Сербии. Чирич воевал в Югославии, а с 2015 года — в знаменитой «Пятнашке». Он является гражданином Донецкой Народной Республики. На сегодняшний день он уже восемь месяцев находится в СИЗО №1 г. Ростов-на-Дону. Российская Фемида задержала его по запросу Интерпола, инициатором которого стала Сербия. На родине мужчину разыскивают якобы за превышение должностных полномочий. Что любопытно, запрос в розыск на него был подан в 2019 году, хотя в ДНР он проживает с 2015 года, в связи с чем никаких полномочий превысить не мог физически. Не говоря уже о том, что и во время пребывания в Сербии Чирич работал барменом, так что его профессиональная деятельность едва ли была сопряжена с «должностными полномочиями» и могла стать поводом для розыска Интерполом.Лилия, супруга Горана Чирича, утверждает, что здоровью её мужа угрожает опасность. Поехавшего 16 августа 2019 года по делам в Россию мужчину, страдающего астмой, задержали и доставили в СИЗО, где он теперь находится в жутких условиях. Причём, по словам Лилии Чирич, пенитенциарная система почему-то наотрез отказывает в передаче заключённому необходимых ему медикаментов. При этом мужчина также страдает от казеомы плевры, что делает его особо подверженным потенциальному заражению коронавирусом.«Долго не было бумаг из Сербии, потом как будто просто тянули время. В данный момент, в связи с эпидемией коронавируса, к мужу не пускают адвокатов. Адвокат из Ростова не может попасть к нему третий день., поэтому у меня нет никакой информации о том, как он себя чувствует, в порядке ли он. Лекарства моему мужу не дают, несмотря на все мои жалобы. В ростовском СИЗО свои законы, — рассказывает Лилия Чирич. — До войны в Югославии Горан работал на канатном заводе, по специальности, но потом всё развалилось, и он работал в кафе, ресторанах. Его очень ценили, так как Горан очень трудолюбивый. Вообще, он очень ответственный человек, если за что-то берётся, то доводит до конца. В Донецке ему предлагали работу в ресторанах поваром, он очень хороший кулинар, но отказался из-за астмы. Пришлось работать водителем — развозить стройматериалы в строительном магазине.Мы познакомились по интернету, потом он приехал в Донецк, и мы начали встречаться. Это был 2015 год. У нас родство душ, мы очень чувствуем друг друга, даже на расстоянии — у него что-то болит, и у меня начинает болеть там же. Я хочу ему позвонить, беру в руки телефон, а тут он мне звонит. С самого начала, когда начали переписываться с ним, и позже, наши знакомые и родственники удивлялись, как мы разговариваем, он на сербском, а я на русском, и понимаем друг друга. Просто мы одно целое… Мы уже довольно взрослые люди, мы хотим просто жить, тем более что оба инвалиды. Он очень хороший человек, вся семья его очень любит».По мнению женщины, действия сербского правительства могут быть связаны с появлением в интернете фотографий, где Горан Чирич изображён с различным оружием. После этого у Горана появилась персональная страница на печально известном украинском сайте «Миротворец».«У него много различных фото. Он всё в интернете выставлял, не слушал меня… Есть такие, где он с оружием. Позже приезжали из Сербии какие-то журналисты, общались с сербами, которые в Донецке были, но интервью Горан не давал, а что они там написали, когда уехали, никто не знает. Скорее всего, опубликовали его фото и фамилию», — утверждает Лилия.Действительно, в интернете есть несколько статей, в которых утверждается, в том числе и от лица самого серба, что он воевал на стороне ДНР в легендарном подразделении «Пятнашка». Но статьи в интернете и даже фото с оружием (эка невидаль в воюющей республике!) – это явно маловато для доказательства непосредственного участия Чирича в боевых действиях. Тем более что в глазах Украины (скорее всего, за всей этой историей стоит СБУ) все сторонники ЛДНР являются террористами, а по факту среди них есть и журналисты, и доктора, и водители…Вероятно, именно по этой причине в Сербии выбрали какое-то странное обоснование для того, чтобы привлечь ополченца: превышение должностных полномочий. В последнее время подобные трюки используют всё чаще. Конечно, Горан Чирич далеко не первый и, вероятно, не последний выходец с Балканского полуострова, на которого стараниями украинских спецслужб ополчилось собственное государство. Подобное случалось и ранее: с командиром отряда «Йован Шевич» Братиславом Живковичем, с выходцем из Боснии и Герцеговины Гаврилой Стевичем и другими. И пока ни один из них не был осуждён. Вероятно, именно в связи с тем, что доказать непосредственное участие в боестолкновениях невозможно.И, вероятно, если бы Горан Чирич оказался на родине, весь этот суд закончился бы ничем, но в данной ситуации речь идёт вообще о форменном безумии – обвинение против серба, очевидно, смехотворно. Тем не менее, ретивые российские служаки вот уже скоро год как держат его как опасного преступника — в СИЗО. Да ещё как держат: отказывая в лекарствах и создавая прямую угрозу его жизни!Вопиющей ситуацией уже заинтересовался депутат Госдумы Сергей Шаргунов, который направил депутатский запрос в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. В ведомстве пообещали разобраться в ситуации, однако, пока идёт проверка, Горан Чирич остаётся в ростовском каземате и здоровье его отнюдь не становится лучше.Остаётся надеяться, что ситуация вызовет широкий общественный резонанс и российское правосудие одумается, а Горан Чирич благополучно доживёт до этого дня. В конце концов, Интерпол не особо торопится выдавать России украинских военных преступников, которые свободно путешествуют по миру. Егор Махов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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