В РФ продлили упрощенный порядок маркировки лекарств до февраля 2022 года

Действие упрощенного порядка маркировки лекарств в России продлевается до 1 февраля 2022 года, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Учитывая повышенный спрос на лекарства и эпидемиологическую ситуацию, упрощенный режим будет действовать до 1 февраля 2022 года, чтобы получатели партий лекарств не зависели от ошибок или задержек со стороны своих поставщиков», — говорится в сообщении пресс-службы правительства от 1 июля.

Согласно упрощенному порядку, аптеки и дистрибьюторы могут не дожидаться от поставщиков подтверждения приемки препаратов, прежде чем выпустить эти лекарства в продажу. Данные автоматически подтверждаются самой системой маркировки с помощью проверки кода товара и данных участников.

Такой механизм повышает скорость процедур с препаратами для всех участников, снижает риски возникновения дефицита лекарств в аптеках, что особенно важно в условиях пандемии, разъяснили в правительстве.

Вместе с тем с 1 июля упрощенный порядок больше не распространяется на препараты, которые ввозятся в Россию.

«Этот функционал перестал быть востребован компаниями, за последние три месяца им воспользовались лишь дважды. В большинстве случаев импортеры вовремя получают подтверждение ввоза препаратов от держателей или владельцев регистрационных удостоверений и после этого могут их продавать. В этой работе сбоев и ошибок уже не возникает», — уточнили в пресс-службе.

В ноябре прошлого года Мишустин назвал недопустимой ситуацию с нехваткой жизненно необходимых препаратов в аптеках и отметил, что новый механизм регулирования цен на лекарства позволит улучшить доступ к препаратам и учесть интересы производителей.

Позднее председатель правительства поручил федеральным министерствам и главам регионов ежедневно контролировать ситуацию и следить за тем, чтобы в больницах и аптеках медикаменты были в достаточном количестве.

3 ноября российский премьер подписал постановление об упрощении порядка маркировки лекарств на фоне повышенного спроса на медикаменты и эпидобстановки, а также о создании в России федерального центра лекарственного обеспечения граждан.

При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что оснований для дефицита лекарств в стране нет, все медикаменты производятся в необходимом объеме.