Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вопрос Донбасса решён, Путин сказал своё слово - Кедми
Всё русское - запретить: В Армении приняли политическое решение
"Царь Востока": Владимир Путин вновь стал героем "страшного проро...
Кланы против Белоусова: Отмену визита Путина в Крым объяснили ударом по олигарха...
Главная / Политика

В РФ предложили вынести проблему притеснения журналистов в США на уровень ООН

22 июля 2020, 19:05  •  51 • Политика
Проблему притеснения журналистов в США необходимо выносить на уровень ООН, заявил в среду, 22 июля, первый замглавы комиссии Общественной палаты России по СМИ Александр Малькевич. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Глобально, если говорить о позиции России, мне кажется, что не в правозащитные организации нужно обращаться и стучать, а выносить вопрос в целом о притеснении журналистов в Соединенных Штатах на уровень ООН и Совета по правам человека ООН. Более того, всё это смотрится абсолютно нелепо, что не только российских, а в принципе журналистов на всех акциях третируют, избивают, но при этом не могут поставить на место зарвавшихся наглецов, погромщиков, мародеров», — заявил Малькевич по поводу нападения полицейских в Портленде на съемочную группу Первого канала.
Он также отметил, что Общественная палата России будет обращаться по этому поводу в международную неправительственную организацию «Репортеры без границ» и к представителю ОБСЕ по свободе СМИ Арлему Дезиру.
«Дезир в лучшем случае отделается заявлением о том, что он глубоко сожалеет, или скажет, что то, что происходит в Америке, не касается его как представителя ОБСЕ по защите свободы слова. А «Репортеры без границ» — просто для того, чтобы они наконец скорректировали положение Соединенных Штатов в их бесконечных индексах свободы слова», — добавил Малькевич.
О нападении американских полицейских на журналистов, которые освещали протесты в городе Портленде, стало известно ранее в среду. Сотрудники СМИ снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. В здании разместились федеральные правоохранительные силы, введенные в город, несмотря на недовольство местных властей, отмечает агентство.
В итоге оператора Первого канала Вячеслава Архипова, который снимал попытку протестующих поджечь вход в здание суда, ударили дубинкой по руке, отобрали камеру и разбили ее об асфальт. Самого журналиста повалили на землю. Его коллега Юлия Ольховская снимала ту же сцену на телефон. Полицейский напал на нее сзади и отобрал телефон, схватил за голову и сорвал шлем. Журналистка надышалась слезоточивым газом, и ей потребовалась помощь местных медиков-волонтеров.
Оба сотрудника СМИ были с бейджами с надписью «Пресса».
В разных городах США с мая идут массовые протесты после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина умер после того, как полицейский применил к нему удушающий прием при задержании. Изначально протестующие требовали начать борьбу с расизмом в полиции, позднее протесты переросли в беспорядки. Протестное движение называется Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение»).

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



51
Источник
Похожие новости
22 июля 2020, 00:00
Оскорбление казаков на Украине не останется без ответа: "Пускай эти задницы будут красные от нагаек"
22 июля 2020, 07:00
Луцкий террорист показал двуличность Зеленского. Скабеева указала на нестыковку
22 июля 2020, 00:00
До встречи Путина и Зеленского придётся выполнить ультиматум: "Политических ошибок не прощают"
22 июля 2020, 01:00
Что поменялось в национальном плане Путина: С уходом Медведева исчезла одна цель
22 июля 2020, 11:00
Киев потерпел очередное фиаско: "Он бы ещё голышом по Крещатику пробежал"
22 июля 2020, 01:00
Тут же турки замаячат "ой, как интересно": Израильская альтернатива российскому газу обречена
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 июля 2020, 00:00
Оскорбление казаков на Украине не останется без ответа: "Пускай эти задницы буду...
22 июля 2020, 07:00
Луцкий террорист показал двуличность Зеленского. Скабеева указала на нестыковку
22 июля 2020, 00:00
До встречи Путина и Зеленского придётся выполнить ультиматум: "Политических ошиб...
22 июля 2020, 01:00
Что поменялось в национальном плане Путина: С уходом Медведева исчезла одна цель
22 июля 2020, 05:00
"Побочные эффекты были, но не смертельные": Русский врач подсказал, чем леч...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 июля 2020, 19:00
Военные США понесли крупнейшую потерю. Западные СМИ признают
18 июля 2020, 00:00
После испытаний американской вакцины от COVID-19 умерли четыре бойца ВСУ
17 июля 2020, 19:00
"Пока-пока, Украина": Немцы заочно попрощались с Незалежной, увидев технику в Крыму
19 июля 2020, 00:00
Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под подозрением
19 июля 2020, 15:00
Британцы пригрозили сжечь самолётам ВКС РФ всю электронику. Русские ответили: "Удачи, ребята!"
16 июля 2020, 03:00
Российские лётчики отомстили в Сирии
18 июля 2020, 22:00
"Ленивая смерть" в шаге от Путина? Профессор озвучил сенсационный "диагноз"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.