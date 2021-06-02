В РФ предложили ввести штрафы за принуждение к сдаче личных данных

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об установлении административной ответственности за принуждение потребителей к предоставлению данных о себе в случаях, когда этого не требуется законодательно. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента во вторник, 1 июня.

Предполагается установить административную ответственность с 1 марта 2022 года за отказ в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора с потребителем, который отказался предоставить свои персональные данные.

Размер штрафа для должностных лиц предлагается в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс.

Ккабмин обратил внимание на то, что в настоящее время наблюдается значительный рост жалоб россиян на действия исполнителей, которые требуют от потребителя предоставить свои личные данные, угрожая отказом в оказании услуг или выполнении работ.

При этом гражданско-правовые способы защиты прав потребителя неэффективны.

27 мая премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство страны намерено одобрить поправки, предусматривающие штрафные санкции за незаконный сбор персональных данных граждан при покупке товаров и услуг.

В апреле президент России Владимир Путин поручил кабмину ускорить работу, направленную на усиление защиты персональных данных россиян.