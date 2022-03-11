В РФ предложили упростить получение гражданства для жителей Украины и стран НАТО

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Кузнецов призвал упразднить указ президента о политическом убежище, а также предложил максимально упростить процедуру получения российского гражданства для жителей Украины и стран-членов НАТО. Данные инициативы были поддержаны фракцией СРЗП и внесены в Госдуму 10 марта, сообщили «Известиям» в пресс-службе партии.

Один из законопроектов вводит так называемые гражданские каникулы для граждан Украины и стран Североатлантического альянса. До конца 2022 года они смогут получить гражданство РФ на основании одного из двух условий: знания русского языка или наличия хотя бы одного родителя, родившегося в РСФСР или Российской Федерации.

«Нельзя оставить наших людей без поддержки в такое сложное время. Люди на Украине и в странах НАТО подвергаются нападкам за то, что говорят на русском языке, за то, что поддерживают наше государство. Для многих единственным выходом спастись от преследований и угроз становится переезд в Россию. И они должны понимать, что их здесь ждут, что они родные для нас», — рассказал «Известиям» Кузнецов.

Он отметил, что с начала спецоперации по защите Донбасса сторонники «русского мира» во многих странах сталкиваются с политическими преследованиями. При этом они не могут получить от РФ защиты, добавил Кузнецов. Существующий указ президента о политическом убежище от 21 июля 1997 года, подписанный еще Борисом Ельциным, позволяет защищать только тех, кого преследуют за демократические убеждения.

«Но тех людей, кто страдает за сочувствие «русскому миру», этот указ защитить не в силах», — добавил политик.

В законопроекте перечислены как прежние основания для предоставления политического убежища, так и новое — «оказание поддержки и популяризацию русского языка или культуры народов России».

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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